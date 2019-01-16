Несуществующие люди захватили интернет. На них зарабатывают реальные деньги

Засилье ботов в современном интернете привело к тому, что вместо реальных людей в сети орудуют одни фейки: они смотрят видео, кликают на рекламу и подчас имитируют личности ничего не подозревающих пользователей. В какой момент все изменилось и почему современный интернет стал одной большой подделкой — в материале «Ленты.ру»

Укради меня

Наиболее распространенным преступлением в сети давно стала кража личности. И если раньше этим занимались только хакеры-одиночки, то теперь на этом строят миллионные состояния теневые корпорации. Еще несколько лет назад больше всего юзеры опасались за свои кредитки и паспорта, которые перепродавались на черном рынке. Сейчас объектом торговли и воровства могут стать даже фотографии из социальных сетей.

Около года назад 17-летняя американка Джессика Ричли узнала, что она не одна. В соцсети Twitter обнаружился ее полный двойник. Аноним скопировал имя подростка, никнейм, фотографию и даже фон страницы. Однако в то время как девушка ходила в школу и публиковала селфи, ее альтер эго занималось совсем иными делами. Вторая Джессика приглашала подписчиков инвестировать в недвижимость и криптовалюты, болтала по-арабски и рекламировала порносайты.

Поддельный аккаунт оказался собственностью компании Devumi. Этот флагман серого рынка занимается накруткой подписчиков и лайков. Основные заказчики такой услуги — звезды и различные организации. По оценкам американских журналистов, всего компания владеет 3,5 миллиона профилей, и уже одарила заказчиков более 200 миллионами подписок на платформе Twitter. Десятки тысяч подобных аккаунтов используют имена, фотографии и другие личные данные реальных людей, в том числе несовершеннолетних. Под удар может попасть любой пользователь сети, никто не застрахован от виртуальной кражи. Более того, сами соцсети не готовы противостоять засилью фейков.

В условиях, когда аудиторию (или ее иллюзию) можно монетизировать, боты стали самой ходовой валютой. По некоторым подсчетам, число фальшивых или автоматизированных аккаунтов Twitter достигает 48 миллионов. Это почти 15 процентов от всей аудитории соцсети. Для Facebook эта цифра достигает 60 миллионов профилей. Подобные боты способны повлиять на рекламу и экономическую ситуацию, поддержать любого политика или испортить его репутацию, создать огромную армию поклонников малоизвестной певицы.

Кадр из фильма «Матрица»

Количество подписчиков теперь не только показатель популярности, но в первую очередь способ заработка. Спонсоры готовы платить огромные деньги тем, кто прорекламирует их продукт на большую аудиторию. Согласно исследованиям Captiv8, блогер с аудиторией в 100 тысяч человек зарабатывает около двух тысяч долларов за рекламную публикацию. Такой же пост у «миллионника» обойдется уже в 20 тысяч. Некоторые интернет-персоны зарабатывают только на рекламе до 100 тысяч долларов ежемесячно.

Несмотря на то что социальные сети стараются контролировать накрутки и даже официально запрещают их, такие организации, как Devumi, открыто продают эту услугу. Согласно открытым данным, этой возможностью постоянно пользуются более 200 тысяч клиентов со всего мира: политики, телезвезды, модели, профессиональные спортсмены, актеры и даже пасторы (или их агенты). За небольшие деньги они получили подписчиков, просмотры и прослушивания в сети, лайки и репосты.

Стать одним из них может практически любой человек. Большинство рекламодателей даже не задумываются, у кого конкретно они хотят покупать посты: они готовы сотрудничать с теми, у кого есть достаточное количество подписчиков. Мало кто задается вопросом, насколько отображаемые цифры реальны. Это позволяет некоторым быстро становиться популярными, буквально ничего не делая. Эксперт в области кибербезопасности Рами Эссаид из компании Distil Networks, специализирующейся на уничтожении бот-сетей, называет социальные медиа человеческими лишь «наполовину».

«Все не так, как кажется», — заключает он.

Нечестный трафик

И если боты-подписчики в соцсетях еще могут отдаленно напоминать реальных людей, то на YouTube процесс накрутки максимально обезличен. Самая популярная у молодежи платформа каждый день фиксирует миллиарды просмотров.

Для манипуляций с просмотрами на YouTube даже не нужно захватывать чужую информацию. Как правило, процесс накрутки просмотров максимально автоматизирован: этим занимаются специальные «фермы» или «фабрики». По выражению западных журналистов, такие явления порождают «экосистему ложного представления» о различных звездах, ставших популярными в сети.

Однако не только пользователи могут быть фальшивыми. Главный сетевой бич последних лет — поддельный контент, созданный с помощью нейросетей. Наибольшую популярность приобрела технология deepfakes, заменяющая лица участников роликов на любые другие изображения.

Около года назад пользователи Reddit, используя эту технологию, принялись «производить» эротику с участием знаменитостей. Позднее порнокомпания Naughty America запустила сервис, благодаря которому каждый мог «поучаствовать» в подобных роликах. Для этого следовало выслать сотрудникам организации свои фото и видео с демонстрацией различных эмоций. За небольшую плату заказчик получал секс-видео со своим участием. Эксперты уверяли, что данная технология может использоваться злоумышленниками-шантажистами. Некоторые опасались, что с помощью deepfakes можно даже создать обращение к нации или объявить войну от имени президента мировой державы.

Около года назад компания Nvidia продемонстрировала технологию создания портретов, невероятно похожих на фотоснимки реальных людей. Исследователи предупреждают, что виртуальный мир может настолько переполниться подделками, что граница между настоящим и выдуманным полностью сотрется. Когда никто не сможет найти никаких отличий, «реальные» образы будут равнозначны фальшивым или даже полностью исчезнут из-за своего «несовершенства».

Бизнес против реальности

Единственное, что осталось настоящего в сети, считают исследователи, — это реклама и деньги, которые можно получить за свою деятельность. Благодаря интернету их можно заработать буквально из воздуха. В 2018 году писатель Дженни Оделл обнаружила огромную сеть фейковых компаний, которые покупали товары у посредников Amazon и вновь продавали их по цене в 2-3 раза выше. Нехитрая схема позволила им сказочно обогатиться.

Фальшивкой стал и рынок рекламы. Два месяца назад министерство юстиции США обвинило двух злоумышленников в мошенничестве на сумму 36 миллионов долларов. Сообщается, что они заразили 1,7 миллиона компьютеров специальным вирусом, генерирующим трафик на поддельные сайты. Программа имитировала клики, движения мыши и входы на страницы через соцсети, создавая видимость заинтересованных пользователей. Рекламодателям сообщали, что их объявления размещаются на премиум-сайтах: к примеру, на портале изданий The Economist и Vogue.

Hugo Correia / Reuters

В этой схеме мошенническим было абсолютно все: преступники, по сути, создали мини-образ интернета, чтобы заполучить гонорары от авторитетных игроков рекламного рынка. Этот случай лишь доказывает исследования, согласно которым в последние годы большинство всего трафика в сети приходится то на ботов, то на реальных людей. Баланса в этом вопросе достичь пока не удалось.

Сами пользователи чаще замечают ущемление своих прав в сети. В онлайне нас постоянно просят доказать, что мы реальны: указать снимки с определенными изображениями, ввести коды и буквы, решить специальные задачи. Эксперты уверены: роботы сомневаются в нас, и это прямое доказательство того, что из интернета навсегда ушло доверие. Манипулятивная среда привела нас в мир, полный фальши и фейков: среди поддельных людей и контента реальной останется только реклама.