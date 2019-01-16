Российские специалисты научились определять характер человека по тому, как он ведёт переписку. Для анализа поведенческой модели была создана специальная компьютерная программа.
Она позволяет выявить степень эмоциональной устойчивости, агрессивности, контактности, а это в свою очередь даёт возможность узнать о других неизменных чертах личности.
Значительная часть результатов компьютерной проверки совпала с выводами психологов. При этом программа исключает субъективную оценку, сообщают «Известия».
Как отмечают авторы проекта, новая система проверки может быть использована работодателями в целях сокращения вероятности утечки данных при условии, что оцениваться будет лишь рабочая переписка.
Ранее, как сообщал News.ru, Роскомнадзор пообещал сохранять тайну переписки пользователей интернета в мессенджерах. При этом там отметили, что те предоставляют лишь мнимую анонимность.