Характер человека в России будут определять по переписке

Российские специалисты научились определять характер человека по тому, как он ведёт переписку. Для анализа поведенческой модели была создана специальная компьютерная программа.

Она позволяет выявить степень эмоциональной устойчивости, агрессивности, контактности, а это в свою очередь даёт возможность узнать о других неизменных чертах личности.

Значительная часть результатов компьютерной проверки совпала с выводами психологов. При этом программа исключает субъективную оценку, сообщают «Известия»

Как отмечают авторы проекта, новая система проверки может быть использована работодателями в целях сокращения вероятности утечки данных при условии, что оцениваться будет лишь рабочая переписка.