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Википедии исполнилось 18 лет 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: TECHNO.BIGMIR.NET
15 января 2001 года в Интернете появилась Википедия. И с этого момента наши знания о мире и о себе уже никогда не будут прежними. Хотя бы потому, что никто до сих пор не знает, достоверны ли размещённые в Вики сведения?
Скорее всего, вопрос так и повиснет в Интернете, потому что нет ни одного человека в мире, способного перечитать всю Википедию «от корки до корки» на 260 разных языках и проверить все изложенные в ней факты.
Только русскоязычная Википедия содержит более 1445 тысяч статей, что в разы больше, чем в знаменитой Большой советской энциклопедии. По объёму сведений и тематическому охвату Википедия считается самой полной энциклопедией из всех когда-либо составляемых человечеством справочников.
Изначально вносить информацию в Википедию могли только научные сотрудники. Но чтобы ускорить наполнение сайта, доступ к редактированию открыли для всех людей на Земле. Сейчас это один из десяти самых популярных ресурсов мира.
Научный журнал Nature, решив развеять популярный миф о недостоверности статей Википедии, предложил специалистам проверить 42 статьи из Википедии и старейшей англоязычной энциклопедии «Британника», не указывая, откуда именно взята информация. В результате эксперты обнаружили восемь серьёзных ошибок: четыре — в Википедии, и четыре — в Британнике. В России подобные проверки достоверности пока не проводились. А было бы интересно узнать, правду ли пишут в Вики?
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Интернет , Наука и техника
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