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Разноцветные волосы в подмышках стали новым трендом в Сети 

360tv.ru
Фото: ТАСС
Раскрашенные в разные цвета волосы — далеко не новость, зато волосы под мышками всех цветов радуги — современный тренд, который только набирает обороты. Знатоки моды называют тенденцию волосами единорога и размещают все новые фотографии в социальных сетях. Об этом сообщило издание The Sun.
Гривой единорога назвали пользователи Сети раскрашенные в разные цвета радуги волосы в подмышечных впадинах. И знаменитости, и блогеры в восторге.
Родоначальником тенденции считается парикмахер-стилист Кейтлин Форд. Она создавала невероятные прически, используя множество оттенков: от мягких пастельных до ярких красных и глубоких синих. Знаменитости тенденцию подхватили. Новый стиль попробовала, например, Майли Сайрус.
Пользователи социальных сетей к новой моде отнеслись неоднозначно. Одни заявили, что любовь к единорогам — это в общем-то неплохо, но специально отращивать волосы в подмышках и раскрашивать их в разные цвета — уже слишком. Другие отреагировали категорическим отрицанием тенденции, третьи же заявили коротко: «Человечество обречено».
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Комментарии2
Интернет , Майли Сайрус , Телеканал "360° Подмосковье"
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