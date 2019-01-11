#ВНовомГодуЯОбещаю, #магнитогорскмыстобой, #загадайжелание: Рамблер собрал хештеги недели из «ВКонтакте»

Рамблер решил узнать, какие хэштеги пользовались наибольшей популярностью в социальной сети ВКонтакте. Смотрите самые важные темы прошлой недели и оставайтесь в курсе главных новостей.

1. #ВНовомГодуЯОбещаю — конечно, большая часть хештегов касалась праздников. Также, один из самых популярных касался наступившего 2019 года.

ВКонтакте

2. #новый2019 — также было очень много фотографий с праздничных мероприятий.

ВКонтакте

3. #happy_new_year — многие встречали 2019 год в кругу родных.

ВКонтакте

4. #новогоднийутренник — конечно, не обошлось без традиционных утренников, в которых участвуют не только дети, но и родители.

ВКонтакте

5. #праздники — кто-то проводил выходные на природе и с радостью делился красивыми фотографиями.

ВКонтакте

6. #загадайжелание — многие вспомнили про одну из давних традиций загадывать что-то на грядущий год и стремится воплотить это в жизнь.

ВКонтакте

7. #магнитогорскмыстобой — трагедия в Магнитогорске произошла 31 декабря. Пользователи высказывали не только слова поддержки, но также искали пути помочь пострадавшим.

ВКонтакте

8. #moscow — не обошлось и без традиционных праздничных снимков из столицы. И нет ничего удивительного.

ВКонтакте

9. #кбживи — события в офисе "Красного и белого" стали поводом для флешмоба, в котором участвовали и сотрудники, и те, кто не работает в компании.

ВКонтакте

10. #циркчудес — в первые дни 2019 года пользователи рассказывали о впечатлениях от посещения знаменитого "Цирка чудес".