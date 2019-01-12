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Amazon использовал украинцев вместо искусственного интеллекта 

Lenta.ru 18 минут назад
Фото: Reuters
Украинские инженеры вручную отсматривали видеозаписи с камер наблюдения умного дома Amazon из-за недостатков программного обеспечения. Об этом сообщает издание The Intercept со ссылкой на источник, знакомый с рабочими процессами компании.
По данным собеседника издания, с 2016 года украинские разработчики имеют неограниченный доступ к облачному хранилищу Amazon S3, где хранятся все видео, снятые устройствами подконтрольной Amazon компании Ring по всему миру. Видеофайлы не зафшированы, поскольку руководство Ring не захотело тратить деньги на внедрение кодировки. Помимо этого украинским сотрудникам предоставили базу данных, которая соотносит каждое видео с конкретным пользователем Ring.
Ring
Ручная разметка видеозаписи операторами Ring
Собеседник отмечает, что компания открыла инженерам доступ к видеозаписям из-за недостатков программного обеспечения. Операторы вручную отсматривают и размечают объекты на записи, поскольку система не способна делать это самостотельно. Данные ручной разметки должны были быть использованы для обучения алгоритма распознавания, однако Ring до сих пор продолжает нанимать людей для обработки видео вручную.
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Интернет , В мире , Amazon
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