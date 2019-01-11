Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В сети раскрыли самые нелепые «подкаты» парней на сайтах знакомств 

Lenta.ru 1 час назад
Instagram-аккаунт beam_me_up_softboi собрал нелепые способы завязать разговор с девушкой на сайте знакомств. В профиле опубликованы десятки неудачных заходов, которые так и не увенчались перепиской.
Некоторые парни пытаются казаться оригинальными и стараются придумывать нестандартные зачины. «Можно я скажу тебе нечто странное, а ты меня не осудишь?» — обратился один незнакомец к девушке. Когда она отреагировала согласием, он ответил:
«Я коллекционирую мысли».
Зачастую молодые люди пытаются познакомиться, находясь в неадекватном состоянии.
«Хочешь принять грибов и потанцевать под непопулярные треки Beatles?» — с ходу предложил девушке один незнакомец. «Я приду? У меня такое чувство, что ты не хочешь, чтобы я приходил, — писал другой девушке, которая ему не отвечала. — Ладно, я просто буду курить траву, это глупо».
Часть девушек отпугивает, когда парни мнят себя психологами и философами.
«Мечтаю о тебе», — написал один из них пользовательнице Tinder. В ответ девушка заметила, что он ее никогда не видел. «В теории да. Не волнуйся, ты не стала объектом романтических переживаний. Скорее архетипичным представлением определенной энергии во сне. Если ты слышала о Карле Юнге, то быстрее поймешь сказанное», — пояснил собеседник.
Некоторые поклонники надеются завоевать расположение с помощью необычных комплиментов.
«Ты выглядишь, как социопатический хаос, и мне это нравится», — написал один из них.
Некоторых интересанты пугают девушек своими увлечениями. К примеру, один из них предложил нарисовать пользовательнице Tinder ее ауру, на этом переписка окончилась.
Профиль о неудачных попытках познакомиться появился в Instagram мае 2018 года. За восемь месяцев он успел набрать популярность. В настоящий момент на него подписаны больше 91 тысячи пользователей.
Последние новости
Китай прекратил испытания С-400 Опровергнута главная версия убийства российской съемочной группы в ЦАР «Би-би-си» погорела на цитатах главаря «Исламского государства»
Комментарии
Интернет , Видео , Карл Юнг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия будет сбивать нарушившие границу гражданские самолёты339
Немцы рассказали об отвращении к туристам из России196
Умерла Верна Блум
Россия достигла «четвертого измерения» в вооружении26
Что достанется жене Джеффа Безоса после развода
Видео
00:27
ЦОДД выступил с предупреждением из-за ЧП в Москве
Происшествия
10:29
Найден способ защитить Курилы от Японии
Политика
01:03
Лукашенко пригрозил России
Политика СНГ
01:28
Стал известен исход скандала с визитом Рогозина в США
В мире Наука и техника
00:39
Настоящая война: кто станет президентом Украины
В мире Украина
04:09
РПЦ осталась без Исаакиевского собора
Общество
00:28
«Трамп уйдет и из этой страны?»
Ближний Восток Статьи
04:29
Названа причина Тушинского потопа
Происшествия Новости Москвы
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
01:53
Культ личности президента Туркмении показали на пальцах
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение