Центробанк получит возможность блокировать опасные сайты

Госдума расширяет полномочия Банка России в вопросах блокировки противоправного контента в Сети. Центробанк сможет принимать решения, которые будут являться основанием для блокировки мошеннических и опасных интернет-сайтов. Соответствующий проект закона рекомендован к принятию в первом чтении. Об этом сообщил «Коммерсант».

По сути, законопроект дает Центробанку право на блокировку определенного контента до решения суда, а также обращаться по такого рода делам в суд как заявителю. Ранее регулятор не обладал таким правом: ограничить доступ к противоправной информации было возможно только через правоохранительные органы (как правило, Генпрокуратуру ).

Эксперты уверены, что новые полномочия должны уменьшить масштаб хищений у граждан не только мошенниками, но и хакерами.