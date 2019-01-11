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Центробанк получит возможность блокировать опасные сайты 

360tv.ru + ещё 2 17 часов назад
Фото: РИА Новости
Госдума расширяет полномочия Банка России в вопросах блокировки противоправного контента в Сети. Центробанк сможет принимать решения, которые будут являться основанием для блокировки мошеннических и опасных интернет-сайтов. Соответствующий проект закона рекомендован к принятию в первом чтении. Об этом сообщил «Коммерсант».
По сути, законопроект дает Центробанку право на блокировку определенного контента до решения суда, а также обращаться по такого рода делам в суд как заявителю. Ранее регулятор не обладал таким правом: ограничить доступ к противоправной информации было возможно только через правоохранительные органы (как правило, Генпрокуратуру).
Эксперты уверены, что новые полномочия должны уменьшить масштаб хищений у граждан не только мошенниками, но и хакерами.
Данный проект закона был одобрен комитетом по финансовому рынку в четверг, 10 января. Как отметил глава комитета Анатолий Аксаков, планируется принятие законопроекта во всех трех чтениях к весне текущего года.
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Комментарии
Интернет , Анатолий Аксаков , Генпрокуратура РФ , Госдума , МВД , Центральный банк России
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