Развлечение под домашним арестом. Заключенный представил полиции свою версию «Модного приговора»

Украинского политтехнолога, который подозревается в организации секс-скандала, приговорили к домашнему аресту. Мужчине нельзя выходить за пределы своего дома, и поскольку специальные браслеты, по словам самого заключенного, являются непозволительной роскошью, правоохранители ежедневно приезжают к мужчине и фотографируют его. Чтобы скучный процесс стал интереснее, заключенный придумал свой собственный «Модный приговор» — каждый день он встречает стражей порядка в новом ярком образе, а потом выкладывает свои фотографии в Twitter. Подробнее о законном развлечении заключенного — в материале «360».

Предыстория

30 ноября 2018 года Печерский районный суд Киева приговорил политтехнолога Владимира Петрова к домашнему аресту до 28 января 2019 года. Об этом сообщил портал Ukranews. Политтехнолог подозревается в организации секс-скандала против заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Национальной полиции Александра Варченко. Решением суда Петрову запрещено покидать свой дом, расположенный в Киевской области, без разрешения следователя, а также общаться с другими фигурантами дела.

Twitter/@vova_lumpen

И поскольку специальный браслет на ногу надевают не всем заключенным, по словам Петрова, это потому что прибор находится «в дефиците». Проверять исполнение приговора сотрудникам полиции приходится по старинке — ежедневно приезжая к дому задержанного и фотографируя его. Фотографии прикрепляются к делу, как доказательство того, что мужчина действительно не покидает свой дом.

Но никто не запрещал арестанту устроить собственную версию «Модного приговора».

Новый день — новый образ

Необычное развлечение задержанный придумал себе от скуки. Каждый день он примерял на себя яркие образы и встречал стражей порядка всегда в новом облике. Позже он показывал свои костюмы на «подиуме», которым стала для арестанта социальная сеть. Пользователи быстро оценили задумку мужчины и с удовольствием устраивали «разбор» каждого его наряда.

Twitter/@vova_lumpen

Так, в один из дней мужчина переоделся в униформу американского заключенного — он надел робу оранжевого цвета. Также на нем была футболка посвящена Ярославу Мазурку — мужчине, который в сентябре 2012 года расстрелял трех охранников в украинском торгово-развлекательном центре «Караван».

Twitter/@vova_lumpen

В другой раз арестант предстал перед правоохранителями в традиционном баварском наряде трахтен, который состоит из кожаных штанов (ледерхозе), рубашки, ботинок на толстой подошве и шляпы. Как отреагировали на такой необычный образ полицейские остается неизвестным, а вот пользователи высоко оценили костюм.

Twitter/@vova_lumpen

Также в гардеробе мужчины нашлась и униформа медицинского работника и даже костюм пастора, видимо на тот случай, когда медицина бессильна.

Twitter/@vova_lumpen

Мужчина также продемонстрировал правоохранителям и собственную «коллекцию» нарядов для активного отдыха. Под рукой у него нашлись для этого и доска для серфинга, и гидрокостюм.

Twitter/@vova_lumpen

В одном из своих последних образов мужчина предстал перед объективом полицейской фотокамеры в образе, в котором легко мог бы отправиться в поход или на рыбалку.

Twitter/@vova_lumpen

А не врешь ли ты?

Большинство пользователей с удовольствием следят за «модными показами» арестанта, но нашлись и те, кто не верит мужчине. Некоторые пользователи заподозрили заключенного в обмане. Например, в комментариях они указали на отсутствие специального браслета на ноге, но политтехнолог объяснил это дефицитом таких приборов.

Рассуждая о том, врет ли мужчина или нет, многие поклонники его стиля забеспокоились, что у заключенного просто не хватит образов до конца домашнего ареста. Но и в этом случае политтехнолог ответил на беспокойства переживающих. По его словам, даже если наказание продлят на два месяца, он все равно будет продолжать радовать своих подписчиков новыми стильными образами.