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Видео, на котором отец тащит дочь за капюшон по аэропорту, стало вирусным 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Кадр видео
В Вашингтонском международном аэропорту имени Даллеса очевидцы сняли на видео то, как мужчина тащит за собой дочку, схватившись за капюшон ее куртки, сообщает The Sun.
Девочка позволила себя волочить по аэропорту мимо багажной ленты — лежала в куртке со сложенными на животе руками.
На кадрах видно, что мужчина сохраняет спокойствие и выглядит даже немного равнодушным, чем подчеркивает комичность ситуации.
Пару сопровождала еще одна девочка, скорее всего, старшая дочь пассажира.
Один из пользователей социальной сети прокомментировал видео так: "Иногда дети просто не слушаются. А ты должен делать то, что делаешь, когда имеешь дело с упрямцами! Я не вижу здесь ничего, что могло бы принести вред ребенку".
Недавно очевидцы сфотографировали то, как мужчина заталкивает ребенка на багажную полку.
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