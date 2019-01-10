Видео, на котором отец тащит дочь за капюшон по аэропорту, стало вирусным

В Вашингтонском международном аэропорту имени Даллеса очевидцы сняли на видео то , как мужчина тащит за собой дочку, схватившись за капюшон ее куртки, сообщает The Sun.

Девочка позволила себя волочить по аэропорту мимо багажной ленты — лежала в куртке со сложенными на животе руками.

На кадрах видно, что мужчина сохраняет спокойствие и выглядит даже немного равнодушным, чем подчеркивает комичность ситуации.

Пару сопровождала еще одна девочка, скорее всего, старшая дочь пассажира.

Один из пользователей социальной сети прокомментировал видео так: "Иногда дети просто не слушаются. А ты должен делать то, что делаешь, когда имеешь дело с упрямцами! Я не вижу здесь ничего, что могло бы принести вред ребенку".

Недавно очевидцы сфотографировали то, как мужчина заталкивает ребенка на багажную полку.