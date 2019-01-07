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Наказание за лайки и репосты декриминализировано 

Парламентская газета 7 часов назад
Фото: PIXABAY.COM
Уголовное наказание за репосты картинок в Интернете, теоретически способных возбудить ненависть или вражду, отменяется. Но только в том случае, если такой репост был совершён один раз в течение года. Соответствующий закон вступает в силу 7 января.
Ещё одно условие для смягчения наказания — деяние не должно представлять «серьёзной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства».
По инициативе президента, вместо уголовного преследования гражданам будет грозить административный штраф от 10 до 20 тысяч рублей или до 100 часов обязательных работ. За повторное нарушение закона будут наказывать уже по Уголовному кодексу — и провинившимся могут грозить сроки до пяти лет лишения свободы. При этом в случае совершения деяния организованной группой, либо с применением насилия, с использованием служебного положения уголовная ответственность наступит с первого раза.
Как пояснил глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, анализ правоприменительной практики за 2015-2017 годы показал рост числа осуждённых за экстремизм в Интернете. При этом, по словам депутата, не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности являлось обоснованным.
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Интернет , Павел Крашенинников , Конституционный комитет Госдумы
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