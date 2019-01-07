Наказание за лайки и репосты декриминализировано

Уголовное наказание за репосты картинок в Интернете, теоретически способных возбудить ненависть или вражду, отменяется. Но только в том случае, если такой репост был совершён один раз в течение года. Соответствующий закон вступает в силу 7 января.

Ещё одно условие для смягчения наказания — деяние не должно представлять «серьёзной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства».

По инициативе президента, вместо уголовного преследования гражданам будет грозить административный штраф от 10 до 20 тысяч рублей или до 100 часов обязательных работ. За повторное нарушение закона будут наказывать уже по Уголовному кодексу — и провинившимся могут грозить сроки до пяти лет лишения свободы. При этом в случае совершения деяния организованной группой, либо с применением насилия, с использованием служебного положения уголовная ответственность наступит с первого раза.