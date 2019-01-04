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Мощная вирусная атака WannaCry «накрыла» Москву 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
По данным аналитиков, вирусной компьютерной программой был атакован каждый десятый пользователь.
Москвичи подверглись мощной хакерской атаке. Компьютерные «пираты» использовали для этого вирус WannaCry.
В третьем квартале ушедшего года этот шифровальщик совершил до трети от всех зафиксированных угроз, рассказал «РГ» генеральный директор АО «Электронная Москва» Игорь Сафронов.
«По данным "Лаборатории Касперского", число российских пользователей, столкнувшихся с этим видом киберугроз, увеличилось почти в два раза по сравнению с 2017 годом — в 2018 году ими был атакован каждый десятый», — рассказал Сафронов.
Вирус WannaCry и подобные ему вредоносные компьютерные программы шифруют данные на жестком диске и вернуться к обычной работе пользователь может только откупившись от хакеров.
В ноябре атаке подвергся сервер Московской канатной дороги в Лужниках.
Чтобы избежать неприятностей, эксперты рекомендуют регулярно обновлять антивирусные программы, проводить соответствующую профилактику и не переходить по подозрительным ссылкам.
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Комментарии21
Интернет , Наука и техника , Игорь Сафронов , Москва
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