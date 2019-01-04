Мощная вирусная атака WannaCry «накрыла» Москву

По данным аналитиков, вирусной компьютерной программой был атакован каждый десятый пользователь.

Москвичи подверглись мощной хакерской атаке. Компьютерные «пираты» использовали для этого вирус WannaCry.

В третьем квартале ушедшего года этот шифровальщик совершил до трети от всех зафиксированных угроз, рассказал «РГ» генеральный директор АО «Электронная Москва» Игорь Сафронов

«По данным "Лаборатории Касперского", число российских пользователей, столкнувшихся с этим видом киберугроз, увеличилось почти в два раза по сравнению с 2017 годом — в 2018 году ими был атакован каждый десятый», — рассказал Сафронов.

Вирус WannaCry и подобные ему вредоносные компьютерные программы шифруют данные на жестком диске и вернуться к обычной работе пользователь может только откупившись от хакеров.

В ноябре атаке подвергся сервер Московской канатной дороги в Лужниках.

Чтобы избежать неприятностей, эксперты рекомендуют регулярно обновлять антивирусные программы, проводить соответствующую профилактику и не переходить по подозрительным ссылкам.