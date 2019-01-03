Дрались и кусались. В Китае две панды не смогли поделить одно дерево

Фото: Fuwen Wei

В сеть попала схватка двух панд за одно дерево в Китае Ролик , на котором две панды пытаются одновременно залезть на одно дерево, покорил интернет. Сначала животные толкаются, отпихивая друг друга от ствола. Потом одна панда пытается не дать второй забраться на дерево, кусая ее за бедро. Этот метод оказывается неэффективным, и менее удачливая панда кусает соперницу за лапы и уши, стаскивая ее вниз. "Милый и забавный бой между двумя Кунг-фу пандами", — комментируют ролик пользователи. Некоторые удивляются, что вокруг так много деревьев, но борьба пошла именно за это дерево.