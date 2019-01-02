Windows 10 стала самой популярной ОС

Windows 10 стала самой популярной операционной системой для настольных устройств. Впервые «десятке» удалось обойти «семерку». По данным Net Applications, в минувшем месяце актуальная версия заняла 39,2% рынка по сравнению с 36,9% у системы 2009 года.

Предыдущая версия оставалась востребованной долгое время, несмотря на усилия Microsoft по переводу пользователей на новую систему. В 2015 году компания даже предлагала бесплатные обновления владельцам пиратских копий.

Почти за год до окончания официальной поддержки Windows 7 уступила Windows 10. Обновления для «семерки» перестанут выпускать 14 января. Стоит отметить, что новую операционную систему установили уже примерно на 700 миллионов устройств, в их числе — персональные компьютеры, планшеты, смартфоны и консоли Xbox One.

Ранее сообщалось, что Windows 10 получила нововведение, о котором мечтали многие пользователи. Десятая версия ОС получила новый пакет средств для разработки программного обеспечения, который включает в себя последнюю версию среды Visual Studio 15.9. С помощью нее программисты смогут создавать приложения для устройств на базе всех версий ОС.