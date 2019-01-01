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Мессенджеры перестали быть анонимными 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
С нового года вступил в силу закон, по которому мессенджеры не должны предоставлять услуги, если пользователь не идентифицирован. Правила идентификации разработаны и утверждены постановлением правительства.
Главная задача закона — защитить российских пользователей мессенджерами от спама. Абоненты, не прошедшие идентификацию, не смогут отправлять сообщения.
Механизм идентификации следующий: администрация мессенджера должна запросить данные о пользователе у мобильного оператора, тот должен ответить в течение 20 минут. После этого администрация мессенджера обязана предоставить сотовому оператору информацию об уникальном коде идентификации, который присвоен абоненту.
В случае расторжения абонентом договора с компанией мобильной связи или перехода со своим номером к другому оператору, сотовая компания должна в течение суток сообщить об этом администрации мессенджера, а новый оператор должен тоже пройти процедуру идентификации.
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