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Названы самые популярные статьи русской Википедии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Русскоязычная Википедия опубликовала список самых популярных статей 2018 года. На первом месте оказался материал о Чемпионате мира по футболу — его смотрели более 20 тысяч раз в день.
На второй строчке, как и в прошлом году, разместилась статья о президенте Владимире Путине. «Россия» с первой позиции опустилось на третью.
В пятерку попали страницы о президентских выборах в России в 2018 году и о футболисте Криштиану Роналду.
Остальные статьи в десятке — это «Нурмагомедов, Хабиб Абдулманапович», YouTube, «Мстители: Война бесконечности», «Фредди Меркьюри» и «Список умерших в 2018 году».
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Интернет , Наука и техника , Криштиану Роналду , Владимир Путин
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