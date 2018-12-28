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#праздниккнамприходит, #ВНовомГодуЯОбещаю, #новогодняясказка: Рамблер собрал хештеги недели из «ВКонтакте» 

Рамблер 12 часов назад
Фото: Рамблер
Рамблер решил узнать, какие хэштеги пользовались наибольшей популярностью в социальной сети ВКонтакте. Смотрите самые важные темы прошлой недели и оставайтесь в курсе главных новостей.
1. #праздниккнамприходит — почти все главные хештеги, конечно, были посвящены грядущим праздникам.
ВКонтакте
2. #ВНовомГодуЯОбещаю — также не обошлось без традиционных флешмобов и обещаний. Осталось только воплотить в жизнь задуманное.
ВКонтакте
3. #хочуврешку — продолжается конкурс, в котором любой желающий мог попробовать попасть в знаменитый проект о путешествиях.
ВКонтакте
4. #безфильтров — не забыли пользователи и о "классических" публикациях.
ВКонтакте
5. #декабрь2018 — последний месяц года традиционно отметился не только обилием фотографий, но даже собственным хештегом.
ВКонтакте
6. #ёлочка — и куда же без фотографий дорогой и праздничной елочки?
ВКонтакте
7. #флешмобуходящегогода — пользователи провели флешмоб, в котором каждый желающий мог что-то "подарить" каждому из лайкнувших.
ВКонтакте
8. #новогодняясказка — все ждут чудес в конце года. И искренне верят, что они станут реальностью.
ВКонтакте
9. #сновымгодомрайон — многие с радостью поздравляли родные места с наступающим праздником. И даже делали тематические поделки.
ВКонтакте
10. #танцынатнт — 5 сезон знаменитого проекта завершился, но волна публикаций не стихает.
ВКонтакте
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