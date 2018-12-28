праздниккнамприходит, #ВНовомГодуЯОбещаю, #новогодняясказка: Рамблер собрал хештеги недели из «ВКонтакте» 

Рамблер решил узнать, какие хэштеги пользовались наибольшей популярностью в социальной сети ВКонтакте. Смотрите самые важные темы прошлой недели и оставайтесь в курсе главных новостей.
1. #праздниккнамприходит — почти все главные хештеги, конечно, были посвящены грядущим праздникам.
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2. #ВНовомГодуЯОбещаю — также не обошлось без традиционных флешмобов и обещаний. Осталось только воплотить в жизнь задуманное.
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3. #хочуврешку — продолжается конкурс, в котором любой желающий мог попробовать попасть в знаменитый проект о путешествиях.
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4. #безфильтров — не забыли пользователи и о "классических" публикациях.
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5. #декабрь2018 — последний месяц года традиционно отметился не только обилием фотографий, но даже собственным хештегом.
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6. #ёлочка — и куда же без фотографий дорогой и праздничной елочки?
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7. #флешмобуходящегогода — пользователи провели флешмоб, в котором каждый желающий мог что-то "подарить" каждому из лайкнувших.
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8. #новогодняясказка — все ждут чудес в конце года. И искренне верят, что они станут реальностью.
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9. #сновымгодомрайон — многие с радостью поздравляли родные места с наступающим праздником. И даже делали тематические поделки.
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10. #танцынатнт — 5 сезон знаменитого проекта завершился, но волна публикаций не стихает.
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