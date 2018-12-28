#праздниккнамприходит, #ВНовомГодуЯОбещаю, #новогодняясказка: Рамблер собрал хештеги недели из «ВКонтакте»

Рамблер решил узнать, какие хэштеги пользовались наибольшей популярностью в социальной сети ВКонтакте. Смотрите самые важные темы прошлой недели и оставайтесь в курсе главных новостей.

1. #праздниккнамприходит — почти все главные хештеги, конечно, были посвящены грядущим праздникам.

ВКонтакте

2. #ВНовомГодуЯОбещаю — также не обошлось без традиционных флешмобов и обещаний. Осталось только воплотить в жизнь задуманное.

ВКонтакте

3. #хочуврешку — продолжается конкурс, в котором любой желающий мог попробовать попасть в знаменитый проект о путешествиях.

ВКонтакте

4. #безфильтров — не забыли пользователи и о "классических" публикациях.

ВКонтакте

5. #декабрь2018 — последний месяц года традиционно отметился не только обилием фотографий, но даже собственным хештегом.

ВКонтакте

6. #ёлочка — и куда же без фотографий дорогой и праздничной елочки?

ВКонтакте

7. #флешмобуходящегогода — пользователи провели флешмоб, в котором каждый желающий мог что-то "подарить" каждому из лайкнувших.

ВКонтакте

8. #новогодняясказка — все ждут чудес в конце года. И искренне верят, что они станут реальностью.

ВКонтакте

9. #сновымгодомрайон — многие с радостью поздравляли родные места с наступающим праздником. И даже делали тематические поделки.

ВКонтакте

10. #танцынатнт — 5 сезон знаменитого проекта завершился, но волна публикаций не стихает.