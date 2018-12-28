«ВКонтакте» запустила тестирование зашифрованных звонков

«ВКонтакте» запустила бета-тестирование звонков с шифрованием в VK Messenger для десктопа, сообщили в пресс-службе компании.

«В VK Messenger для десктопа началось бета-тестирование защищённых голосовых и видеозвонков. Позвонить можно любому пользователю ВКонтакте, который обновил VK Messenger до последней версии или установил мобильное приложение VK для iOS или Android», — говорится в сообщении.

Защита звонков обеспечивается сквозным шифрованием (end-to-end encryption). Оно проходит на устройстве пользователя, поэтому никто не может узнать содержимое разговоров, пояснили в компании.

«ВКонтакте» запустила официальный мессенджер для Windows, macOS и Linux в 2016 году.