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«ВКонтакте» запустила тестирование зашифрованных звонков 

Rambler News Service + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
«ВКонтакте» запустила бета-тестирование звонков с шифрованием в VK Messenger для десктопа, сообщили в пресс-службе компании.
«В VK Messenger для десктопа началось бета-тестирование защищённых голосовых и видеозвонков. Позвонить можно любому пользователю ВКонтакте, который обновил VK Messenger до последней версии или установил мобильное приложение VK для iOS или Android», — говорится в сообщении.
Защита звонков обеспечивается сквозным шифрованием (end-to-end encryption). Оно проходит на устройстве пользователя, поэтому никто не может узнать содержимое разговоров, пояснили в компании.
«ВКонтакте» запустила официальный мессенджер для Windows, macOS и Linux в 2016 году.
В декабре «ВКонтакте» также представила мессенджер VK Me для мобильных устройств в Казахстане. Приложение доступно в App Store и Google Play страны.
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Интернет , Наука и техника , Google
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