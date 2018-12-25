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#новогодняясказка, #хочуврешку, #amazing: Рамблер собрал хештеги недели из «ВКонтакте» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Рамблер
Рамблер решил узнать, какие хэштеги пользовались наибольшей популярностью в социальной сети ВКонтакте. Смотрите самые важные темы прошлой недели и оставайтесь в курсе главных новостей.
1. #saintpetersburg — "Северная столица" неоднократно вдохновляла местных жителей и гостей на красивые фотографии или размышления об изменениях в жизни. И не только в период знаменитых белых ночей.
"ВКонтакте"
2. #новогодняясказка — вся страна от мала до велика в предвкушении удивительных Праздников. Осталось совсем недолго.
"ВКонтакте"
3. #сергейлазарев — фанаты и официальные сообщества знаменитого исполнителя сделали много публикаций в его поддержку.
"ВКонтакте"
4. #languageadvent2018 — традиционный языковой флешмоб в этом году также захлестнул соцсеть. За последний месяц года появилось огромное количество постов на разных языках.
"ВКонтакте"
5. #amazing — удивительное, вдохновляющее и красивое публиковали пользователи под этим хештегом.
"ВКонтакте"
6. #танцы5сезон — на телеканале ТНТ завершился 5 сезон знаменитого проекта. Ничего удивительного, что участники и пользователи публиковали много ностальгических снимков.
"ВКонтакте"
7. #ярославль — стереотипно считается, что больше всего публикаций делают о Москве или Санкт-Петербурге, но часто это совсем не так.
"ВКонтакте"
8. #СССР — 18 декабря исполнилось 140 лет со дня рождения Иосифа Сталина. В честь этого на личных и публичных страницах появлялось много тематических записей.
"ВКонтакте"
9. #хочуврешку — канал "Пятница!" объявил конкурс на ведущих для программы "Орел и Решка". В нем участвуют пользователи от 15 до 20 лет. Для участия каждый из них должен был сделать тематическую публикацию с хештегом.
"ВКонтакте"
10. #ГодТеатра — 2019 год станет годом театра, но записи об этом появляются уже в конце 2018-го.
"ВКонтакте"
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