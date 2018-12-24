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Google не стал обжаловать штраф от Роскомнадзора 

RT на русском + ещё 8 1 час назад
Фото: Reuters
Компания Google не подавала в суд жалобу на штраф в 500 тыс. рублей, вынесенный Роскомнадзором. Об этом заявили в пресс-службе компании.
«Нет, не обжаловали», — приводит Интерфакс сообщение.
В Google не стали рассказывать, будет ли оплачен штраф и в какие сроки это будет сделано.
В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, срок обжалования штрафа, вынесенного 11 декабря, истёк 21 декабря.
11 декабря стало известно, что Google был оштрафован на 500 тыс. рублей из-за отказа подключиться к реестру запрещённых сайтов.
В Роскомнадзоре отметили, что законодательство может быть изменено для блокировки Google в случае неисполнения компанией требований.
При этом позднее глава ведомства Александр Жаров подчеркнул, что в настоящее время вариант блокировки Facebook и Google не рассматривается.
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Интернет , Наука и техника , Александр Жаров , Роскомнадзор , Google , Интерфакс
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