Google не стал обжаловать штраф от Роскомнадзора

Компания Google не подавала в суд жалобу на штраф в 500 тыс. рублей, вынесенный Роскомнадзором . Об этом заявили в пресс-службе компании.

«Нет, не обжаловали», — приводит Интерфакс сообщение.

В Google не стали рассказывать, будет ли оплачен штраф и в какие сроки это будет сделано.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, срок обжалования штрафа, вынесенного 11 декабря, истёк 21 декабря.

11 декабря стало известно, что Google был оштрафован на 500 тыс. рублей из-за отказа подключиться к реестру запрещённых сайтов.

В Роскомнадзоре отметили, что законодательство может быть изменено для блокировки Google в случае неисполнения компанией требований.