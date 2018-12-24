Компания Google не подавала в суд жалобу на штраф в 500 тыс. рублей, вынесенный Роскомнадзором. Об этом заявили в пресс-службе компании.
«Нет, не обжаловали», — приводит Интерфакс сообщение.
В Google не стали рассказывать, будет ли оплачен штраф и в какие сроки это будет сделано.
В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, срок обжалования штрафа, вынесенного 11 декабря, истёк 21 декабря.
11 декабря стало известно, что Google был оштрафован на 500 тыс. рублей из-за отказа подключиться к реестру запрещённых сайтов.
В Роскомнадзоре отметили, что законодательство может быть изменено для блокировки Google в случае неисполнения компанией требований.
При этом позднее глава ведомства Александр Жаров подчеркнул, что в настоящее время вариант блокировки Facebook и Google не рассматривается.