Роскомнадзор опроверг планы внедрения системы блокировок Telegram за 20 млрд рублей

«Ни за 20 млрд рублей, ни за иной суммой на некие программы», — уточнил он в интервью ТАСС.

Ранее ВВС со ссылкой на осведомленный источник сообщила о планах Роскомнадзора в 2019 г. внедрить новую систему блокировок. Речь, прежде всего, идет о мессенджере Telegram. Предварительно стоимость оборудования и его установка были оценены в 20 млрд руб. По информации собеседника, новая система будет построена на технологии DPI (от английского deep packet inspection — «глубокий анализ пакетов»). Она предполагает анализ всего трафика, выделение из него пакетов, характерных для тех или иных сайтов и приложений, и последующую блокировку.

По словам Жарова, «ничего из того, о чем говорилось в материале BBC, мы не делали». При этом, отвечая на вопрос о разработке платформы DPI, он отметил: «Мы, безусловно, работаем над подходами к эффективной, точечной блокировке контента не только сайтов, но и приложений». Он пояснил, что это может быть необходимо «в том числе в чрезвычайной ситуации». Однако «говорить о том, что такое-то решение готово, эта конкретная разработка будет применяться и она стоит столько-то рублей, рано», — заявил Жаров.