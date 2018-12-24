Глава Роскомнадзора: перспективы отключения Рунета от глобальной сети нет

Александр Жаров. Российскому сегменту интернета не грозит отключение от глобальной сети. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Роскомнадзора

"Перспективы отключения Российской Федерации от глобальной сети интернет сейчас нет", — сказал Жаров, отвечая на вопрос о целях законопроекта об автономном Рунете и внешних угрозах российским сетям.

По его словам, государство должно быть готово к тому, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации по природным, антропогенным или техногенным причинам ситуация была локализована и предоставление услуг связи, доступ в интернет были восстановлены в кратчайшие сроки. "Я думаю, что в этом направлении предпринимаются правильные и своевременные усилия", — добавил он.