Российскому сегменту интернета не грозит отключение от глобальной сети. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
"Перспективы отключения Российской Федерации от глобальной сети интернет сейчас нет", — сказал Жаров, отвечая на вопрос о целях законопроекта об автономном Рунете и внешних угрозах российским сетям.
По его словам, государство должно быть готово к тому, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации по природным, антропогенным или техногенным причинам ситуация была локализована и предоставление услуг связи, доступ в интернет были восстановлены в кратчайшие сроки. "Я думаю, что в этом направлении предпринимаются правильные и своевременные усилия", — добавил он.
Авторами законопроекта выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой. Документ подготовлен "с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США", в которой декларируется принцип "сохранения мира силой", а Россия в числе прочих стран "впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак".