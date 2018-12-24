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Глава Роскомнадзора: перспективы отключения Рунета от глобальной сети нет 

ТАСС + ещё 9 1 час назад
Российскому сегменту интернета не грозит отключение от глобальной сети. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
"Перспективы отключения Российской Федерации от глобальной сети интернет сейчас нет", — сказал Жаров, отвечая на вопрос о целях законопроекта об автономном Рунете и внешних угрозах российским сетям.
По его словам, государство должно быть готово к тому, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации по природным, антропогенным или техногенным причинам ситуация была локализована и предоставление услуг связи, доступ в интернет были восстановлены в кратчайшие сроки. "Я думаю, что в этом направлении предпринимаются правильные и своевременные усилия", — добавил он.
Авторами законопроекта выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой. Документ подготовлен "с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США", в которой декларируется принцип "сохранения мира силой", а Россия в числе прочих стран "впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак".
ТАСС: последние новости
Жаров: Роскомнадзор не тратил 20 млрд рублей на разработку систем блокировки Telegram Alibaba к 2036 году намерена увеличить число пользователей до 2 млрд человек Facebook и Twitter должны ответить на требования Роскомнадзора до 17 января
Комментарии
Интернет , Видео , Александр Жаров , Андрей Клишас , Людмила Бокова , Андрей Луговой , Роскомнадзор , Госдума , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС
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