Депутат объяснил популярность Сталина «страхом либералов»

Депутат Гордумы Екатеринбурга 24-летний Андрей Пирожков оказался в центре общественного внимания, заявив что сталинские репрессии были неизбежны, потому что в то время у высшего руководства СССР просто не было другого способа решить стоявшие перед страной сложнейшие задачи. Особенный интерес вызвало противопоставление Пирожковым фигуры Сталина как «олицетворения справедливости» ныне живущему поколению «либералов».

«Я считаю, что сегодняшняя компания десталинизации — это концентрированный страх либералов перед ответственностью за совершенные ими преступления. И ничего больше. Они мстят Сталину за то, что он был олицетворением справедливости. Может быть, жестокой, может быть, излишне жестокой. Но понятной», — написал Пирожков в Facebook.

«Они ненавидят Сталина не за то, что в нем было плохого, они ненавидят Сталина за то, что он служил своей стране, а не за то, что он убивал людей. Либералы ненавидят его за то, что он лег в могилу в штопаных носках. Когда понадобилось что-то на него надеть, выяснилось, не обтрепанных кителей у него нет. Вот это является главным предметом лютой ненависти. Потому что они не понимают, как человек может жить не ради своего кармана, а ради общего блага. Именно поэтому для них Сталин — диктатор и мерзавец, а Гайдар — святой», — добавил депутат.

Пост Андрея Пирожкова предсказуемо вызвал бурную реакцию. Некоторым из критиков он ответил в комментариях в том смысле, что историю России и ее правителей надо оценивать трезво, но с уважением и признанием их заслуг, и Сталин не является исключением. У этой точки зрения нашлось немало сторонников, хотя отрицательные отзывы на заявление Пирожкова преобладали.