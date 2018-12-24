Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат объяснил популярность Сталина «страхом либералов» 

Ридус 1 час назад
Депутат Гордумы Екатеринбурга 24-летний Андрей Пирожков оказался в центре общественного внимания, заявив что сталинские репрессии были неизбежны, потому что в то время у высшего руководства СССР просто не было другого способа решить стоявшие перед страной сложнейшие задачи. Особенный интерес вызвало противопоставление Пирожковым фигуры Сталина как «олицетворения справедливости» ныне живущему поколению «либералов».
«Я считаю, что сегодняшняя компания десталинизации — это концентрированный страх либералов перед ответственностью за совершенные ими преступления. И ничего больше. Они мстят Сталину за то, что он был олицетворением справедливости. Может быть, жестокой, может быть, излишне жестокой. Но понятной», — написал Пирожков в Facebook.
«Они ненавидят Сталина не за то, что в нем было плохого, они ненавидят Сталина за то, что он служил своей стране, а не за то, что он убивал людей. Либералы ненавидят его за то, что он лег в могилу в штопаных носках. Когда понадобилось что-то на него надеть, выяснилось, не обтрепанных кителей у него нет. Вот это является главным предметом лютой ненависти. Потому что они не понимают, как человек может жить не ради своего кармана, а ради общего блага. Именно поэтому для них Сталин — диктатор и мерзавец, а Гайдар — святой», — добавил депутат.
Пост Андрея Пирожкова предсказуемо вызвал бурную реакцию. Некоторым из критиков он ответил в комментариях в том смысле, что историю России и ее правителей надо оценивать трезво, но с уважением и признанием их заслуг, и Сталин не является исключением. У этой точки зрения нашлось немало сторонников, хотя отрицательные отзывы на заявление Пирожкова преобладали.
Как сообщал «Ридус», на днях журналист и телеведущий Владимир Познер назвал «рабами» людей, которые «преклоняются перед диктатором» Иосифом Сталиным. «Негативная реакция для меня ожидаема. Я никак к этому не отношусь, поскольку люди просто высказывают свое мнение», — заявил Познер в беседе с «Ридусом».
Ридус: последние новости
«Одноклассники» устроят новогоднюю ночь по заявкам пользователей Google заморозила разработку китайского поисковика с цензурой Nike выпустят самошнурующиеся кроссовки в следующем году
Комментарии8
Интернет , Видео , Политика , Владимир Познер , Ридус , Екатеринбург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Военные разгромили пансионат на границе с Крымом250
Прошли первые увольнения после отдыха детей чиновников1149
«Мне не хочется жить, нет сил»203
Нью-Йорк стал стремительно пустеть22
В РФ трехлетний мальчик сам выбрался из тайги
Видео
00:54
Назван доход оскандалившегося с отдыхом детей чиновника
Общество
00:47
Путин дал поручение после трагедии в Соликамске
Происшествия Криминал
00:16
Пир во время «войны»: Порошенко обвинили в мотовстве
В мире Статьи
01:00
В тамбовском магазине разыгралась драма
Криминал Происшествия
03:29
Дроны над Гатвиком: полиция задержала не тех
Происшествия В мире
20:03
«Сумасшедшие»: Лоза резко осадил лидера «Бумбокса»
Шоу-бизнес Статьи
22:02
Пришедших к Путину «журналистов» обвинили в клевете
Политика Общество
01:15
«Джигарханяна давно нет в живых»
Шоу-бизнес
00:44
Массовая драка в Люберцах попала на видео
Происшествия Автоспорт
05:03
Дорого и скучно: 5 главных разочарований от Apple
Гаджеты Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение