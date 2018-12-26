«Яндекс» удалил из поисковой выдачи ссылку на сайт Telegram

"Яндекс" удалил из поисковой выдачи ссылку на официальный сайт мессенджера Telegram. Яндекс" удалил из поисковой выдачи ссылку на официальный сайт мессенджера Telegram.

При запросе "Telegram" в "Яндексе" отсутствует ссылка на официальный сайт мессенджера. На первом месте в поисковой выдаче появляется tlgrm.ru. При этом, в поисковой выдаче Google при аналогичном запросе стоит ссылка на официальный сайт мессенджера.

В интернет-компании связывают это с попаданием ссылки в реестр запрещенной информации, что автоматически влечет удаление ссылок.

"Видимо, ссылка добавлена в реестр Роскомнадзора. Синхронизация с реестром происходит автоматически. "Яндекс" убирает ссылки по мере получения новых данных", — сказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".