"Яндекс" удалил из поисковой выдачи ссылку на официальный сайт мессенджера Telegram.
При запросе "Telegram" в "Яндексе" отсутствует ссылка на официальный сайт мессенджера. На первом месте в поисковой выдаче появляется tlgrm.ru. При этом, в поисковой выдаче Google при аналогичном запросе стоит ссылка на официальный сайт мессенджера.
В интернет-компании связывают это с попаданием ссылки в реестр запрещенной информации, что автоматически влечет удаление ссылок.
"Видимо, ссылка добавлена в реестр Роскомнадзора. Синхронизация с реестром происходит автоматически. "Яндекс" убирает ссылки по мере получения новых данных", — сказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".
Роскомнадзор с апреля начал блокировать Telegram в России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений — так называемых ключей дешифрования. Вместе с тем, у многих пользователей Telegram продолжает работать. В Роскомнадзоре, в свою очередь, отмечали, что работают над повышением эффективности блокировок мессенджера.