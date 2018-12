Названы самые скачиваемые приложения 2018 года

По данным аналитической компании App Annie, уходящий 2018 год стал рекордным по продажам приложений через iOS и Google Play. Общий объем покупок превысил 76 миллиардов долларов, что на 20% больше аналогичных показателей по итогам прошлого года. Всего игры и приложения скачали 113 миллиардов раз. Пользователи стали на 10% активнее, сообщил сайт Forbes.

Самыми популярными стали ролики социального видео и игры с простыми правилами, в которые можно сразу же играть.

Лучшими играми признаны: Helix Jump, Subway Surfers, PUBG MOBILE, Free Fire, Love Balls, Rise Up, Candy Crush Saga, Happy Glass, Sniper 3D Assassin и Kick the Buddy.

Самыми популярными приложениями стали: Facebook Messenger, Facebook, WhatsApp Messenger, Tik Tok, Instagram, UC Browser, SHAREit, Snapchat, Netflix и Vigo Video.

Больше всего денег пользователи всего мира тратят в следующих играх: Fate/Grand Order, Honour of Kings, Monster Strike, Candy Crush Saga, Lineage M, Fantasy Westward Journey, Pokemon Go, Dragon Ball Z Dokkan Battle, Clash of Clans и Clash Royale.

Лидеры по сбору платежей среди приложений следующие: Netflix, Tinder, Tencent Video, iQIYI, Pandora Music, Kwai, YouTube, Youku, LINE и HBO Now.