Групповые звонки WhatsApp стали удобнее

Разработчики мессенджера WhatsApp упростили создание групповых видеозвонков на iOS. Раньше пользователям нужно было начать беседу в формате один на один, и только после этого открывалась возможность приглашать других участников. Теперь запустить видеочат на несколько человек можно за пару нажатий.

Открыв вкладку "Звонки" (Calls), пользователи могут нажать на новую иконку в верхнем правом углу, указать контакты, которым нужно позвонить, и выбрать способ связи — голосовой или видеочат. Однако в диалоге по-прежнему могут участвовать не более 4-х человек одновременно, пишет TechCrunch.

Владельцам "айфонов" новая версия WhatsApp уже доступна. В приложении для Android видеозвонки будут улучшены "скоро", пообещали разработчики.

Функция групповых видеовызовов в WhatsApp была реализована сравнительно недавно — в июле этого года. Как и чаты, и обычные звонки, групповое видеообщение в мессенджере защищено сквозным шифрованием. Технология оптимизирована для уверенной работы в сетях с разным качеством связи, говорят разработчики.

Групповые видеозвонки давно есть в Skype — там одновременно могут общаться до 24-х пользователей. В FaceTime, начиная с октября, лимит был увеличен с двух до 32-х участников. В Facebook Messenger ограничение еще мягче: до 50 человек.