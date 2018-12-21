«ВКонтакте» начала тестирование своего мессенджера VK Me

Социальная сеть "ВКонтакте" представила в Казахстане свой собственный мессенджер VK Me. Приложение уже доступно в App Store и Google Play страны.

"В рамках эксперимента мы решили запустить VK Me сначала только в Казахстане: "ВКонтакте" очень популярна в этой стране, пользователи много общаются", — пояснил Вячеслав Шебанов, руководитель продукта VK Me.

В приложении можно переводить деньги, совершать голосовые и видеозвонки и многое другое. Пользователи также могут переключаться между VK Me и приложением "ВКонтакте" одной кнопкой.

Пока мессенджер запускается в формате эксперимента.