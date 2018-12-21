Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«ВКонтакте» начала тестирование своего мессенджера VK Me 

ТАСС + ещё 8 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Социальная сеть "ВКонтакте" представила в Казахстане свой собственный мессенджер VK Me. Приложение уже доступно в App Store и Google Play страны.
"В рамках эксперимента мы решили запустить VK Me сначала только в Казахстане: "ВКонтакте" очень популярна в этой стране, пользователи много общаются", — пояснил Вячеслав Шебанов, руководитель продукта VK Me.
В приложении можно переводить деньги, совершать голосовые и видеозвонки и многое другое. Пользователи также могут переключаться между VK Me и приложением "ВКонтакте" одной кнопкой.
Пока мессенджер запускается в формате эксперимента.
ТАСС: последние новости
Uber запустил отдельное приложение онлайн-заказа такси для российских пользователей Huawei запустит в России свою мобильную платежную систему в I квартале 2019 года Bild: Apple уберет с полок своих магазинов в Германии iPhone 7 и 8
Интернет , Наука и техника , Google
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков объяснил, зачем в США «нянчатся» с Порошенко46
Российский фрегат заметили на пути в Азовское море3
Умерла Алла Соколова2
Пассажиры избили полицейского в московском метро
Китай испытал С-40069
Видео
04:22
Путин подвел итоги года
Политика
06:22
В словах Путина увидели «послание» Малахову
Политика
22:02
Как Запад отреагировал на пресс-конференцию Путина
Политика Ближний Восток
05:40
В Москве начали работу елочные базары
Новости Москвы
01:31
Видео с брошенным на помойку пациентом попало в Сеть
Происшествия Общество
02:55
Умерла Алла Соколова
Общество Другое
00:28
Охранник оскорбил окровавленную девушку и попал на видео
Происшествия Шоу-бизнес
00:40
Китай испытал С-400
Армия Оружие
04:17
Учительница взяла класс в заложники из боязни увольнения
Происшествия
00:48
Запашный ответил на оскорбления Доренко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение