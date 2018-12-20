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Обнаружена система слежки ФСБ за российскими соцсетями 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Группа хакеров, называющие себя Digital Revolution, сообщили о взломе сервера научно-исследовательского института «Квант», принадлежащего ФСБ, и обнаружили систему анализа социальных сетей. На это обратила внимание «Русская служба Би-би-си».
О взломе сервера хакеры сообщили в своем Twitter. Первые упоминания с хэштегом #квантнаш появились 1 декабря. 6 декабря в аккаунте был опубликован скриншот письма, адресованного сотрудникам «Кванта», в котором сообщалось о взломе. 19 декабря хакеры выложили несколько документов, в которых описывается принцип работы системы мониторинга соцсетей и СМИ. Анализу подвергаются публикации во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook и Instagram.
Издание отмечает, что хакеры опубликовали документы общим объемом 300 страниц. Главная цель системы мониторинга — определение общественного мнения и выявление протестных настроений. Нейросеть, используемая для анализа, может не только найти необходимые публикации по ключевым словам, но и определить их тон.
В июне США ввели санкции в отношении научно-исследовательского института «Квант» за связи с ФСБ, в введении которой он находится. На данный момент сайт института недоступен.
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