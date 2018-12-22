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Последние пару часов я нахожусь немного в шоке от происходящего. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Портал Super.ru посчитал, что может взять и обвинить меня в живодерстве (они выложили видео бекстейджа с фотосессии для обложки моего трека) основываясь только на одном видео, где я стою с тигром. К сожалению, они даже не уточнили подробностей. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Но больше меня разозлило то, что начали писать люди в моем аккаунте, а потом и на Super.ru. Они называют меня ЖИВОДЕРКОЙ, говорят, что лучше бы ТИГР СОЖРАЛ МЕНЯ, что я его ОБКОЛОЛА ТРАНКВИЛИЗАТОРАМИ, я его МУЧАЮ, что лучше бы «ЭТА ЖИРНАЯ КОРОВА ХУДЕТЬ НАЧАЛА». ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Люди, да что с вами?!? Что я вам вообще сделала?! Я по натуре очень сильный человек, и давно уже спокойно отношусь к критике, но этот совершенно необоснованный негатив впервые за долгое время вызвал слезы. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Вы не знаете настоящую историю, и тыкаете и поливаете грязью человека, который ДАЖЕ НЕ СПРАШИВАЛ: НАДО ЛИ ЕМУ ХУДЕТЬ ИЛИ НЕТ! Я кайфую от себя, от своего тела! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ А тигрицу зовут Шанель! Она родилась в зоопарке, и сразу после родов ее Мама хотела убить!но добрые люди @mihail_tiger забрали тигрёнка из зоопарка с тремя переломами, ослепшую на один глаз, у неё три лапы из четырёх были деформированы-она ходить не могла! Они потратили на неё несколько миллионов, потому что хотели сделать тигрёнка здоровым, выхаживали ее, а когда она выросла, они стали разрешать с ней желать фотосессии. Они ее мучают! Если под этим словом вы подразумеваете любовь, нежность и заботу! На съемке у неё было ведро мяса, а при любом вздохе вся съемочная группа ждала вердикта: устала тигрица или нет! Все было по ее желанию! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Так что думайте хотя бы иногда, прежде чем обсирать людей и их обвинять!
"Так если им в неволе дают все и они там защищены, то я к этому отношусь спокойно. Я вообще до сегодняшнего случая была абсолютно нейтральна", — рассудила Юлия.
"Наказывать хейтеров точно нужно, я не понимаю, как можно сказать: "Пусть тебя на куски порежут и скормят тиграм". Кто еще животное и кто над кем морально издевается? Я рассказала в своем посте, что Михаил (хозяин тигра. — Прим. ред.) наоборот животным помогает, и видели бы вы их объятия, как его любят тигры, хотя их должны были усыпить и они были инвалидами! Он их и выкормил, и вылечил, и вырастил! Вообще, они на съемки если и возят, то только на интересные проекты, считаю это правильным: содержать так их дорого! Тигр в среднем в день ест семь-десять килограммов мяса! Так что нападки хейтеров и обвинения СМИ, где выставили меня какой-то живодеркой, считаю неуместными даже! Люди должны быть добрее и разумнее!" — резюмировала Юлия Рыбакова.