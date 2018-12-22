Затравленная модель plus-size Юлия Рыбакова просит наказания

Защитники животных затравили певицу и модель plus-size Юлию Рыбакову . На красавицу обрушились из-за пикантных снимков с тигром.

Юлия Рыбакова опубликовала в Сети видеозапись с бэкстейджа фотосессии. Модель позирует в нижнем белье на заснеженной крыше, а у ее ног расположился полосатый хищник.

Специально для "Дни.ру" Юлия Рыбакова прокомментировала скандал, который разгорелся вокруг ее персоны. Девушка отметила, что хищник, хоть и находился в неволе, чувствовал себя отлично.

"Так если им в неволе дают все и они там защищены, то я к этому отношусь спокойно. Я вообще до сегодняшнего случая была абсолютно нейтральна", — рассудила Юлия.

Рыбакова была шокирована уровнем агрессии некоторых интернет-пользователей. Радикально настроенные защитники животных угрожали ей жестокой расправой. По мнению Юлии, с такой токсичной реакцией в соцсетях необходимо бороться, люди, которые не могут контролировать себя в информационном пространстве, должны платить за свои слова.