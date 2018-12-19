В Twitter выразили опасения по поводу взлома

Акции компании упали на 7% после того, как 10 декабря сотрудники организации обнаружили подозрительный трафик на форуме поддержки клиентов.

В Twitter выразили опасения по поводу взлома и предприняли меры по устранению опасности. Разработчики говорят, что хакерские атаки совершались с территории Китая Саудовской Аравии . По мнению технических специалистов, власти названных государств спонсируют кибермошенников. Хакеры создали программу с целью украсть личные данные пользователей. В микроблоге Twitter сообщили об обнаруженной подозрительной активности на форуме поддержки клиентов. С помощью зловредных программ хакеры собирались получить конфиденциальные данные с зараженных компьютеров, включая копию экрана, сведения о заблокированных учетных записях и прочее. Сотрудники Twitter решили проблему со взломом 16 декабря.

Выступая 18 декабря в Пекине представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чунин отреагировал на обвинения со стороны руководства Twitter. Дипломат заявил, позиция Китая в отношении интернет-безопасности остается последовательной. В МИД Поднебесной надеются, что все проблемы удастся решить на основе сотрудничества и взаимного уважения.

Аналитик Майкл Пахтер убежден, снижение стоимости акций Twitter связано со слухами о хакерской атаке. После инцидента юзеры меньше доверяют микроблогу и это отрицательно сказывается на финансовом положении компании. Производитель ПО Trend Micro для обеспечения безопасности в Сети сообщил, что в октябре кибермошенники послали два твита, дабы украсть данные с зараженных компьютеров.