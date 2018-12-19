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Японская порнозвезда объявила о беременности и стала жертвой травли 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: @aoi_sola
Бывшая порнозвезда из Японии Сола Аой (Sola Aoi) объявила в Instagram о своей беременности и стала жертвой массовой травли. На инцидент обратил внимание таблоид soranews24.
35-летняя Аой опубликовала совместный снимок с мужем, где был виден ее округлившийся живот.
«Наконец ангел пришел ко мне! Я благословлена новой жизнью. Я нахожусь на пятом месяце беременности и готовлюсь стать матерью в мае следующего года», — подписала она фотографию.
Женщина успешно работает на телевидении с 2003 года и состоит в браке с японским музыкантом DJ Non. Несмотря на то, что она завершила свою карьеру в порноиндустрии почти 15 лет назад, многие подписчики окрестили ее «секс-преступницей» и предрекли ее будущему ребенку несчастную жизнь.
Некоторые сочувствовали мужу актрисы и рекомендовали ему провести ДНК-тест будущего ребенка.
«Трудная жизнь у DJ Non, особенно когда все его друзья и семья видели вас голой», — негодовали комментаторы.
По их мнению, свою молодость девушка потратила на «уродливых стариков-сутенеров» и лечение от венерических заболеваний.
Однако некоторые комментаторы восприняли новости с восторгом. Они поздравляли супругов и рекомендовали будущей матери пить витамины и чаще улыбаться.
«Не обращай внимания на этот гам», — советовали они Аой.
В ноябре журналисты издания Vice взяли интервью у австралийских участниц порно-кастинга и выяснили, о чем те думают во время работы. Выяснилось, что девушек в основном волнуют рабочие частности.
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