Трамп обвинил Twitter в предвзятости 

Президент Соединённых Штатов обвинил соцсеть Twitter в том, что компания усложнила для пользователей подписку на его аккаунт. Также, по мнению Дональда Трампа, к Демократической партии предвзяты Facebook и Google.
О таком наблюдении американский глава написал на своей странице в Twitter.
«Facebook, Twitter и Google настолько пристрастны по отношению к демократам, что это просто смешно!», — отметил он.
Ранее News.ru сообщал, что социальная сеть Facebook, а также ведущие телеканалы Соединённых Штатов отказались публиковать сенсационную рекламу в рамках предвыборной кампании Дональда Трампа. В ролике показан мигрант, убивший двух помощников шерифа.