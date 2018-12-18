Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп обвинил Twitter в предвзятости 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Президент Соединённых Штатов обвинил соцсеть Twitter в том, что компания усложнила для пользователей подписку на его аккаунт. Также, по мнению Дональда Трампа, к Демократической партии предвзяты Facebook и Google.
О таком наблюдении американский глава написал на своей странице в Twitter.
«Facebook, Twitter и Google настолько пристрастны по отношению к демократам, что это просто смешно!», — отметил он.
Ранее News.ru сообщал, что социальная сеть Facebook, а также ведущие телеканалы Соединённых Штатов отказались публиковать сенсационную рекламу в рамках предвыборной кампании Дональда Трампа. В ролике показан мигрант, убивший двух помощников шерифа.
News.ru: последние новости
Android-вирус разряжал батареи устройств РКН предупреждает о незаконных сборах данных при покупке билетов РКН пригрозил штрафами Facebook и Twitter
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-глава «Правого сектора» убит351
Умершим Дедом Морозом оказался заслуженный артист РФ23
Кремль отреагировал на «размещение» белорусских военных в Донбассе177
Дибров открестился от передачи про «заразный» рак4
НАТО дает России последний шанс708
Видео
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
00:27
Стало известно о гибели россиянина в Сирии
Происшествия
00:18
Дибров открестился от передачи про «заразный» рак
Общество
00:15
В Британии сняли с мели российский сухогруз
Происшествия
02:18
С МВД, где изнасиловали дознавательницу, сняли порчу
Происшествия
01:00
Экс-глава «Правого сектора» убит
В мире Криминал
11:15
Путин рассказал о новейшем российском оружии
Политика Армия
00:44
Лавров разозлил Турчинова словами о Крыме
В мире Украина
00:47
Пока вы спали: В Россию вернулась психология «черного дня»
Общество
04:56
Израиль показал ракету Gabriel 5
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение