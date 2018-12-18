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«Сильно взбесились»: Google провалился в Китае 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Reuters
Разработка поисковой системы Dragonfly для Китая приостановлена, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на источники внутри Google. Причиной этому стал отказ от информационно-аналитической системы, которая являлась неотъемлемой частью китайского проекта — собранные данные вызвали крайнее недовольство со стороны сотрудников компании.

«Работа прекратилась»

Компания Google была вынуждена прекратить поддержку информационно-аналитической системы, которая занималась сбором данных о китайских гражданах. Из-за этого под угрозой оказался скандальный проект Dragonfly, который является цензурированной версией поисковой системы, созданной специально для КНР.
Как сообщило в августе этого года издание The Intercept, в Google отслеживали поисковые запросы китайцев с помощью купленного домена 265.com, который являлся «болванкой» обычного поиска.
Эта система была нефункциональна, так как по сути только перенаправляла запросы на китайский сервис Baidu, но зато давала Google представление о том, что интересует граждан КНР. Полученные данные на мандаринском языке использовались в качестве базы для разработки поисковика Dragonfly.
Уже тогда эта новость вызвала волнения среди сотрудников Google, которые заподозрили руководство в намерении вернуться на рынок Китая любой ценой.
Ситуация достигла своего апогея, когда о 265.com узнала команда по защите конфиденциальности Google — работники компании не были осведомлены о хитрой схеме и узнали о ней из публикаций СМИ. По данным The Intercept, команда «сильно взбесилась» и выступила с резкой критикой в адрес топ-менеджеров, позволявших пользоваться этой информационно-аналитическом системой для развития Dragonfly.
В результате им удалось добиться закрытия домена, и разработчикам Dragonfly запретили пользоваться собранной информацией. Это привело к тому, что проект может быть заморожен на неопределенный срок, так как без этих данных инженеры буквально «блуждают в темноте».
«Информация из 265 была неотъемлемой частью Dragonfly. Доступ к ней был ограничен, из-за чего работа прекратилась», — рассказал источник внутри Google.
Это привело к тому, что большая часть инженеров была снята с работы над Dragonfly, и теперь Китай не входит в интересы компании.
Если верить слухам, Google планировал запустить тестовую версию Dragonfly в начале 2019 года. Тем не менее, выступая в конгрессе США, генеральный директор Google Сундар Пичаи опроверг информацию о разработке проекта: «Прямо сейчас у нас нет планов запускаться в Китае».
Вероятно, что в тот момент он уже был осведомлен о заморозке поисковика, поэтому фактически не солгал конгрессменам. Однако представитель Google в комментарии для Business Insider заявил о том, что хотя от Dragonfly пришлось отказаться, компания не оставляет планов вернуться в Китай, чтобы выполнить свою главную миссию — «сделать информацию доступной для всех».
Напомним, Google и все его продукты недоступны в Китае с 2010 года, когда компания отказалась цензурировать поисковую выдачу по запросу местных властей из-за нарушения прав граждан на свободу слова. Также в стране не работают Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram и другие популярные приложения.

Протесты не прошли даром

Новости о заморозке проекта Dragonfly должны хотя бы немного успокоить сотрудников Google, которые ранее выражали свою обеспокоенность китайской разработкой. Один из инженеров компании Джек Полсон предпочел уволиться из-за многочисленных противоречий, окружающих этот проект. По его словам, Dragonfly своим существованием идет вразрез с фундаментальными ценностями Google.
Накануне этого группа работников Google подписала открытое письмо, в котором требовала остановить разработку Dragonfly.
«Наш протест против Dragonfly не связан с Китаем — мы протестуем против технологий, которые позволяют угнетать беззащитных, вне зависимости от того, где они живут», — пишут сотрудники компании.
«Многие из нас пришли на работу в Google, согласившись с ценностями компании, включая ее предыдущую позицию по поводу китайской цензуры и наблюдения, и пониманием того, что Google ставит свои убеждения выше прибыли. Спустя год разочарований после Project Maven [контракт Google с Пентагоном], Dragonfly и поддержки домогателей в компании, мы этому больше не верим. Поэтому мы высказываем свой протест», — говорится в открытом письме.
Судя по всему, руководство Google приняло решение подчиниться воле большинства и посчитало опасным продолжать разработку цензурированного поиска. Тем не менее, Китай является прибыльным рынком для компании, чьи амбиции в этом регионе сильны как никогда. Не исключено, что в будущем, когда недовольство постепенно сойдет на нет, гендиректор компании Сундар Пичаи и его команда обязательно предпримут новую попытку вернуться в КНР.
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