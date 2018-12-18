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Громкость рекламы в интернете могут регламентировать 

Парламентская газета 4 часа назад
Фото: PIXABAY.COM
В российской части Интернета могут ограничить громкость звука рекламных роликов. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении 18 декабря.
Автором законодательной инициативы выступила группа депутатов Государственной Думы во главе с председателем Комитета по труду, социальной политике и делам молодёжи Ярославом Ниловым (ЛДПР) и членом Комитета по транспорту и строительству Александром Старовойтовым (ЛДПР).
Документ предлагается установить запрет на трансляцию рекламы в видеоконтенте некоторых категорий, обязанность предварительного сообщения о прерывании видеоконтента рекламой, а также недопустимость превышения среднего уровня громкости соответствующей рекламы.
Одновременно инициатива определяет, что в распространяемом на платной основе видеоконтенте реклама не допускается вовсе. Также устанавливается, что рекламой не является информация о производимых и реализуемых товарах на сайтах производителей или продавцов, а также о хозяйственной деятельности компании.
Помимо регулирования громкости рекламных видео авторы документа предлагают ограничить продолжительность трансляции рекламы в детских и образовательных видеороликах. По одной минуте рекламы в начале и конце 15-минутного видео, по полторы минуты — для 25-минутного, по две с половиной минуты — для 40-минутного и по три минуты — для видеоконтента продолжительностью один час и более.
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