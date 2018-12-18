Госдума декриминализует статью за репосты

России должны исчезнуть уголовные наказания за репосты изображений в интернете, способных теоретически возбудить ненависть или вражду. Соответствующий пакет из двух президентских инициатив Госдума планирует рассмотреть во втором чтении 18 декабря.

Поправки глава Государства предлагает внести в Уголовный кодекс, смягчив статью 282 статью УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», а также в КоАП РФ.

В документах сказано, что административные штрафы для граждан составят 10-20 тысяч рублей. Альтернативой может стать арест на срок до 15 суток или, а также 100 часов обязательных работ. Штраф для юрлиц должен составить 250-500 тысяч рублей.

Тех, кого штрафы не остановят, придётся уже нести наказание в соответствии с Уголовным кодексом: платить штрафы до 500 тысяч рублей, отбывать принудительные работы на срок от одного до четырёх лет или отправиться в тюрьму на срок от 2 до 5 лет.

Как ранее отметил председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников , анализ правоприменительной практики за 2015-2017 годы демонстрирует рост числа осуждённых за экстремизм в Интернете. При этом, уточнил депутат, не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности являлось обоснованным, а с учётом обилия информации и скорости её распространения в соцсетях, бывало и ошибочным.

Как рассказал Крашенинников, будущие законы получат обратную силу: «Все так называемые уголовные дела за лайки и репосты должны быть закрыты, а вступившие в силу приговоры пересмотрены».

Уже стало известно, что правоохранительные органы за последние два месяца стали гораздо реже возбуждать уголовные дела за лайки и репосты. Правозащитники считают, что это объясняется именно наличием президентских инициатив, которые рассматривает Госдума.