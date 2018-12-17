Одноклассники проведут собственный новогодний эфир 

Социальная сеть Одноклассники впервые проведет собственный новогодний эфир в ночь с 31 декабря на 1 января. Концепция шоу «Настоящий Новый год» дает возможность зрителям самим определить программу главной ночи года. Посмотреть шоу можно будет также на телеканале «МИР» (потенциальная аудитория телеканала — 155 млн человек). Увидеть его смогут не только зрители России, но и всего СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.
Выбрать артистов, праздничные декорации и отдельные сцены «Настоящего Нового года» помогут зрители. В ОК заранее были собраны пожелания пользователей, которые попросили, чтобы звезды в эфире резали салаты, жонглировали мандаринами и исполняли любимые песни. Но герои эфира пойдут дальше. Например, Эмин и Денис Клявер устроят гонки с тележками в супермаркете, а Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина раздадут подарки посетителям катка.
Также в новогоднем эфире выступят певица МакSим, группа «Моя Мишель», Елка, JukeBox Trio, Burito, Тимур Родригез, Стас Костюшкин, Александр Ревва и другие.
Шоу «Настоящий Новый год» начнется 31 декабря в 22:00 по московскому времени. Смотреть его можно будет в официальной группе соцсети «Все ОК» на всех устройствах: в десктопной и мобильной версиях ОК, в приложениях на iOS и Android, в приложении «ОК Видео».
Одновременно с эфиром в Одноклассниках телеверсию «Настоящего Нового года» увидят зрители телеканала «МИР». ОК впервые создадут собственное новогоднее шоу, которое станет частью эфирной сетки федерального телеканала.
В последние годы Одноклассники регулярно участвуют в формировании новогоднего контента для жителей России, в том числе на телевидении. Так, в 2017 году ОК совместно с НТВ провели «Живой Новый год», где пользователи соцсети выходили в прямой эфир телеканала с помощью приложения OK Live. Также соцсеть вместе с «Первым каналом» провела голосование, в котором пользователи выбирали артистов для новогодней ночи на Первом.
Марина Краснова, директор по продуктам «Лента», «Видео» и OK Live социальной сети Одноклассники:
Пользователи в ОК любят делиться эмоциями со своими родными и близкими, поэтому в один из самых ярких праздников мы решили быть рядом с ними и предложить уникальное шоу — «Настоящий Новый год». Благодаря технологиям соцсети зрители смогут стать соавторами и непосредственными участниками праздника. Звездные гости исполнят их пожелания, а новые интерактивные механики онлайн-эфира сделают просмотр еще интереснее. «Настоящий Новый год» — наше первое собственное шоу к главной ночи года, и этим проектом мы продолжаем заявленный курс развития видеоплатформы ОК в сторону эксклюзивного профессионального контента.