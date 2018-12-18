Стали известны рабочие названия будущих консолей Xbox

Издание Windows Central сообщило о рабочих наименованиях консолей Xbox, которые выйдут в 2020 году. При этом финальные версии точно получат иные имена. Ожидается, что старшая модель будет называться Anaconda и станет аналогом Xbox One X. Она, вероятно, получит мощный процессор и графику, а также, возможно, SSD-накопитель, что сократит время запуска игры. Ранее эта версия фигурировала в утечках как Scarlett.

Вторая, более доступная консоль, будет называться Lockhart. Она выступит аналогом Xbox One S и, возможно, будет лишена дисковода.

Также ходят слухи о появлении бюджетной версии консоли, которая сможет работать исключительно с потоковым сервисом xCloud. Пока неясно, являются ли бездисковая консоль, версия Lockhart и потоковая модель одной и той же (что было бы логично) или это различные прототипы, из которых затем выберут какой-то один.

Отметим, что сервис xCloud также рассчитан на другие устройства — PC, смартфоны и планшеты. Предполагается, что таким образом компания из Редмонда сможет вывести игры для Xbox One на новый уровень.