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Стали известны рабочие названия будущих консолей Xbox 

Игромания.ру + ещё 2 3 часа назад
Фото: Игромания.ру
Издание Windows Central сообщило о рабочих наименованиях консолей Xbox, которые выйдут в 2020 году. При этом финальные версии точно получат иные имена. Ожидается, что старшая модель будет называться Anaconda и станет аналогом Xbox One X. Она, вероятно, получит мощный процессор и графику, а также, возможно, SSD-накопитель, что сократит время запуска игры. Ранее эта версия фигурировала в утечках как Scarlett.
Вторая, более доступная консоль, будет называться Lockhart. Она выступит аналогом Xbox One S и, возможно, будет лишена дисковода.
Также ходят слухи о появлении бюджетной версии консоли, которая сможет работать исключительно с потоковым сервисом xCloud. Пока неясно, являются ли бездисковая консоль, версия Lockhart и потоковая модель одной и той же (что было бы логично) или это различные прототипы, из которых затем выберут какой-то один.
Отметим, что сервис xCloud также рассчитан на другие устройства — PC, смартфоны и планшеты. Предполагается, что таким образом компания из Редмонда сможет вывести игры для Xbox One на новый уровень.
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