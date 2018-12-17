Раскрыто число любителей порно среди россиян

Ежемесячно сайты с порнографией посещают 11 процентов совершеннолетних россиян — примерно 10,7 миллиона человек. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Mediascope, которые публикует РБК.

По данным Mediascope, 1,5 миллиона пользователей из России проводят на порносайтах 11 минут в день. Пик активности наблюдается с марта по июль, с осени посещаемость снижается. Большинство посетителей сайтов для взрослых — мужчины (72 процента). Почти треть из них находятся в возрасте от 25 до 34 лет, и только 12 процентам — 18-24 года.

Самым популярным порноресурсом у россиян признан XVideos. В то же время в общем рейтинге сайтов он находится только в третьей сотне. К примеру, в октябре он уступал по месячному трафику сайтам с гороскопами и тестами, а также ресурсам о еде, напитках и работе.

Помимо специализированных сайтов россияне ищут порно через «Яндекс. Видео», говорит главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.