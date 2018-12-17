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Увеличилось число жертв трагедии в Подмосковье
Увеличилось число жертв трагедии в Подмосковье

Раскрыто число любителей порно среди россиян 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Олег Никишин / Getty Images
Ежемесячно сайты с порнографией посещают 11 процентов совершеннолетних россиян — примерно 10,7 миллиона человек. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Mediascope, которые публикует РБК.
По данным Mediascope, 1,5 миллиона пользователей из России проводят на порносайтах 11 минут в день. Пик активности наблюдается с марта по июль, с осени посещаемость снижается. Большинство посетителей сайтов для взрослых — мужчины (72 процента). Почти треть из них находятся в возрасте от 25 до 34 лет, и только 12 процентам — 18-24 года.
Самым популярным порноресурсом у россиян признан XVideos. В то же время в общем рейтинге сайтов он находится только в третьей сотне. К примеру, в октябре он уступал по месячному трафику сайтам с гороскопами и тестами, а также ресурсам о еде, напитках и работе.
Помимо специализированных сайтов россияне ищут порно через «Яндекс. Видео», говорит главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
В ноябре стало известно о том, что Россия оказалась на 19-м месте в списке стран, жители которых пользуются Pornhub. В среднем россияне проводят на сайте 7 минут 48 секунд и занимают по этому показателю последнее место в топ-20. По данным ресурса, чаще всего пользователи из России ищут ролики из категории «хентай». Самой популярной порноактрисой у россиян пятый год подряд остается Саша Грей.
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