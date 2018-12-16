Жители Нижнего Новгорода удивились «облезлой» новогодней елкой

Елка, которую установили перед одним из торговых центров Нижнего Новгорода вызвала недоумение и шутки пользователей Сети. Облезлое новогоднее дерево установили возле ТРК «Небо». Странная елка изрядно повеселила пользователей, охотно делившихся фотографией дерева в соцсетях, сообщает «КП»

соцсети

«Видно что очень сильно старались с выбором», «Кто играл в сталкер, тот поймет»,

«Ее волоком тащили что ли?» — писали пользователи Сети.

В торгово-развлекательном центре выразили недоумение тем, что дерево не понравилось горожанам.

«Каждый год ТРК «Небо» радует нижегородцев традиционной живой елью», — рассказали сотрудники.

Однако до ТРЦ дерево проделало длинный путь из лесничества в Ивановской области. Во и по дороге лишилось части веток.

«Сегодня елка будет дополнена ветвями и украшена, чтобы радовать всех нижегородцев и гостей города, создавая праздничное настроение», — пообещали в ТЦ.

В итоге к дереву прибили новые ветки, и оно обрело более пристойный вид.