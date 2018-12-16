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Жители Нижнего Новгорода удивились «облезлой» новогодней елкой 

Рамблер 3 часа назад
Фото: соцсети
Елка, которую установили перед одним из торговых центров Нижнего Новгорода вызвала недоумение и шутки пользователей Сети. Облезлое новогоднее дерево установили возле ТРК «Небо». Странная елка изрядно повеселила пользователей, охотно делившихся фотографией дерева в соцсетях, сообщает «КП».
соцсети
«Видно что очень сильно старались с выбором», «Кто играл в сталкер, тот поймет»,
«Ее волоком тащили что ли?» — писали пользователи Сети.
В торгово-развлекательном центре выразили недоумение тем, что дерево не понравилось горожанам.
«Каждый год ТРК «Небо» радует нижегородцев традиционной живой елью», — рассказали сотрудники.
Однако до ТРЦ дерево проделало длинный путь из лесничества в Ивановской области. Во и по дороге лишилось части веток.
«Сегодня елка будет дополнена ветвями и украшена, чтобы радовать всех нижегородцев и гостей города, создавая праздничное настроение», — пообещали в ТЦ.
В итоге к дереву прибили новые ветки, и оно обрело более пристойный вид.
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