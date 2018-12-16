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Роскомнадзор предупредил о похитителях данных с «елочных» сайтов 

BFM.RU + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Роскомнадзор предупредил о появлении интернет-сайтов, незаконно собирающих персональные данные граждан, которые покупают билеты на новогодние елки.
«На сайтах осуществляется сбор персональных данных без документов или иных сведений, определяющих политику конфиденциальности. Кроме того, отсутствуют сведения о реализуемых владельцами сайтов требованиях к защите персональных данных», — сообщает ведомство.
В список ресурсов, которые нарушают обработку персональных данных, вошли biletnaelki.ru, circuses.su, mega-bilet.ru, elkaarbat36.ru, Кремлевская-елка.рф, vse-elki.ru, tickets-elka.ru, elki-moskva.ru, theticket.ru, kremlin-elka.su.
В настоящее время владельцев сайтов вызвали для подписания протоколов об административном правонарушении, отмечает Роскомнадзор.
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