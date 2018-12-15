В Facebook произошла утечка фотографий почти семи миллионов пользователей

Руководство Facebook заявило, что личные фото 6,8 миллионов пользователей попали в открытый доступ из-за сбоя настроек приватности.

Ошибка компании дала возможность разработчикам других приложений получить доступ к загруженным, но не опубликованным фотографиям пользователей.

Руководство Facebook заявило, что личные фото 6,8 миллионов пользователей попали в открытый доступ из-за сбоя настроек приватности. Об этом заявил технический директор Томер Бара в своем блоге.

По подсчетам компании доступ к фото могли получить около полутора тысяч приложений от 876 разработчиков, но в Facebook уверяют, что все неполадки уже исправлены.

Бара сообщил, что из-за ошибки доступ к фотографиям был открыт сторонним разработчикам в течение 12 дней с 13 до 25 сентября 2018 года.