Группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект, который обеспечивает исправную работу рунета в том случае, если этот сегмент будет отключен от общемировой сети. Об этом сообщает ТАСС.
Документ предполагает создание специальной инфраструктуры, которая сможет заменить зарубежные корневые интернет-серверы.
Сообщается, что инфраструктура обеспечит исправную работу рунета, если отечественные операторы не смогут подключиться к глобальной сети. Таким образом, будут созданы особые правила маршрутизации трафика.
Авторами инициативы стали депутат Андрей Луговой и сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова. Законопроект стал ответом на стратегию национальной кибербезопасности США, принятую осенью 2018 года. В ней Россия причислена к странам-агрессорам, проводящим хакерские атаки.