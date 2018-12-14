Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России подготовятся на случай отключения от мирового интернета 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: ТАСС
Группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект, который обеспечивает исправную работу рунета в том случае, если этот сегмент будет отключен от общемировой сети. Об этом сообщает ТАСС.
Документ предполагает создание специальной инфраструктуры, которая сможет заменить зарубежные корневые интернет-серверы.
Что будет, если Интернет исчезнет
Сообщается, что инфраструктура обеспечит исправную работу рунета, если отечественные операторы не смогут подключиться к глобальной сети. Таким образом, будут созданы особые правила маршрутизации трафика.
Авторами инициативы стали депутат Андрей Луговой и сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова. Законопроект стал ответом на стратегию национальной кибербезопасности США, принятую осенью 2018 года. В ней Россия причислена к странам-агрессорам, проводящим хакерские атаки.
Последние новости
Банк России повысил ключевую ставку В Кремле отреагировали на просьбу Кадырова о деньгах Молодых россиян решили оставить без крепкого алкоголя
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сбежала с саммита ЕС после жесткого выступления коллег69
Киев сообщил о переброске РФ сотни Су-27 и Су-30 в Крым61
Войска ДНР готовы к войне с Украиной271
Дознавательница из Уфы вернется на службу87
«Гуччи-батюшка» раскрыл источник своего богатства77
Видео
07:25
Пока вы спали: Путин напомнил, что жизнь конечна
Общество
00:50
Путин рассказал, кто может стать президентом
Политика
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
33:31
Денег нет, но это нормально: Кремль ответил Кадырову
Политика Статьи
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
02:59
Лукашенко объяснился за извинения перед Путиным
Политика В мире
01:06
В Егорьевске подожгли больницу
Пожары Криминал
00:06
В севастопольской школе обрушился потолок
Происшествия
00:30
Самый тяжелый БТР в мире провел пуски ПТУР
Войска Армия
00:38
«Путешествие в Рождество» стартует в Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение