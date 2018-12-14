Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обнаружен способ взломать любую учетную запись Microsoft 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Исследователь в области кибербезопасности из Индии Сахад Нк (Sahad Nk) обнаружил уязвимости, которые позволяли злоумышленникам взломать любую учетную запись Microsoft. Подробный отчет о найденных ошибках опубликован на сайте компании-заказчика SafetyDetective.
Хакер решил не подбирать пароли и не атаковать аккаунты, а зайти со стороны компании-поставщика услуг. Нк сумел в семь шагов взломать поддомен success.office.com, принадлежащий Microsoft. Оказалось, что он был некорректно сконфигурирован. Взятая под контроль часть домена участвует в процессе авторизации программ Microsoft — Outlook, Office и других.
Для получения доступа к чужой учетной записи Нк послал жертве фишинговое письмо. Спам-фильтры бы не отсеяли послание, отправленное от лица Microsoft.
После перехода по ссылке, выданной «официальной» (взломанной) структурой, злоумышленник получил бы специальный токен для входа в аккаунт. Ему не понадобились бы никакие дополнительные данные.
Сообщается, что исследование проводилось несколько месяцев назад. Отчет был опубликован лишь после того, как Microsoft устранила уязвимости.
Ранее в декабре сотрудники Google сообщили, что личные данные 52,5 миллиона пользователей оказались под угрозой. Это произошло из-за неустраненной бреши в защите Google+.
Последние новости
Россию отказались наказывать из-за Керченского пролива Бутина признала вину в заговоре против США США решили помочь Украине изъять активы «Газпрома»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ту-160 из РФ обозвали «музейными экспонатами»17
Раскрыта причина появление шеврона СС на форме Порошенко200
«Восставшую из пепла» РФ поставили в пример США104
ЕС решил «не наказывать» РФ из-за ЧП в Керченском проливе103
Предсказана глобальная нехватка питьевой воды
Видео
00:50
Путин рассказал, кто может стать президентом
Политика
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
01:00
Пока вы спали: Россияне выводят наличные с карт
Общество
05:04
«Трамп готовит блокировку Калининграда»
В мире
00:30
Путин рассказал о своих научных увлечениях
Политика
11:04
Эрдоган присоединил север Сирии к Турции
Ближний Восток Статьи
02:13
Пробами из дыры «Союза» займутся в ФСБ
Наука и техника
01:03
К москвичам обратились с предупреждением
Погода Новости Москвы
06:28
«Русский Кен» экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение