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Одноклассники запустили умную ленту видео в мобильном приложении 

Вести.Ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
В мобильном приложении социальной сети Одноклассники для Android появилась видеолента — возможность просматривать ролики и трансляции в соцсети на одном экране в режиме автоматического воспроизведения, не отвлекаясь на другой контент. Видеолента открывается после нажатия на любое видео в приложении ОК. В основе ленты — умный алгоритм, который с помощью технологии машинного обучения персонально рекомендует пользователю те видео и трансляции, которые ему интересны.
Смотреть видео можно подряд и не прерываясь: ролики переключаются автоматически сразу после окончания просмотра. Благодаря этому пользователи могут в режиме автозапуска смотреть плейлист, составленный искусственным интеллектом, или запустить просмотр роликов или трансляций определенного канала или группы.
За время тестирования число просматриваемого видео в Android-приложении ОК выросло более чем в два раза в сравнении со старым форматом смотрения. Кроме того, быстрые комментарии в видеоленте позволили увеличить количество фидбэка для авторов: пользователи, участвовавшие в закрытом тестировании сервиса, чаще оставляли комментарии к видео.
Новая лента доступна большинству пользователей последней версии Android-приложения и в течение нескольких дней появится у всех. В приложении на iOS обновление появится в следующем году.
Запуск видеоленты стал частью масштабного обновления видеоплатформы ОК, о котором социальная сеть объявила в конце ноября. До конца года в Одноклассниках появится новая видеовитрина, которой можно будет пользоваться без авторизации в соцсети, творческая студия с интерактивными возможностями для создателей контента и функция звонка в прямой эфир.
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