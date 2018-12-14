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YouTube подвел итоги года и поставил рекорд до дизлайкам 

Lenta.ru + ещё 9 57 минут назад
Фото: Reuters
Ежегодное видео YouTube Rewind, рассказывающее о главных событиях видеохостинга в 2018 году, набрало рекордное количество дизлайков. На это обратило внимание издание The Verge.
Видеозапись была опубликована 6 декабря, и ей потребовалось 8 дней, чтобы собрать более 11 миллионов дизлайков. При этом лайков под роликом — 2,1 миллиона, а просмотров — 125 миллионов. Предыдущий антирекорд был установлен клипом Baby поп-исполнителя Джастина Бибера. Под его видеозаписью 9,8 миллионов дизлайков и 10 миллионов лайков при 2 миллиардах просмотров. Для установления этой отметки клипу Бибера потребовалось около 8 лет.
Как отмечает техноблогер Маркес Браунли (Marques Brownlee), снявшийся для ролика, основной причиной недовольства стало «растущее несоответствие между истинной культурой, созданной видеоблогерами, и глянцевой версией, которую хочет представить YouTube».
По мнению создателей видеоролика, 2018 год запомнился пользователям YouTube южнокорейским музыкальным жанром K-pop, флешмобом «In my feelings», футболом, феминизмом, кулинарными блогами и запущенным в космос автомобилем Tesla.
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