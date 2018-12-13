Экс-сотрудник ВКонтакте создал анонимную соцсеть FaceCat

Бывший разработчик ВКонтакте, создатель Snapster и Vinci Олег Илларионов запустил анонимную соцсеть FaceCat. В ней нельзя связать аккаунт и реального человека.

Приложение не хранит никакой реальной информации о своих пользователях. По заверениям разработчиков, после регистрации нового аккаунта разработчики сразу удаляют даже номер телефона нового пользователя, а для поиска друзей и авторизации используются зашифрованные хэш-функции.

Пользователям не надо ставить на аватар собственное фото или создавать ник: нейросеть приложения сама подбирает для аккаунта виртуального персонажа. При этом владелец профиля все же может придумать для него персональный псевдоним и добавить информацию о себе, сообщает телеканал «360».

В приложении есть функции общения с друзьями, можно создавать обсуждения, которые будут видеть друзья, друзья друзей и люди неподалеку. При постинге юзер может использовать «режим котов». В таком случае нельзя будет вычислить пересечение общих друзей и контактов.

Ранее News.ru писал о том, что, по словам главы Роскомнадзора Александрв Жаровв, новые правила идентификации в мессенджерах позволят пользователям сохранить тайну переписки, За счёт нововведений запрашивается только та информация, которая нужна для идентификации. Он напомнил, что постановление утверждает обязательные правила распознавания пользователей, добавив, что мессенджеры предоставляют лишь мнимую анонимность.