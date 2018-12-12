Изменим закон: Google пригрозили блокировкой в России

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин не исключил блокировку поисковой системы Google России . По его словам, если американская компания продолжит игнорировать требования российский властей, то в закон «Об информации» будут внесены изменения, которые позволят заблокировать ресурс на территории всей страны.

Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин пригрозил компании Google блокировкой, если она продолжит игнорировать российское законодательство. При этом может быть изменен главный закон страны, регулирующий поведение в интернете.

Накануне IT-гигант был оштрафован надзорным ведомством на сумму в 500 тыс. руб. за отказ подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей реестр запрещенных интернет-ресурсов.

«Действующий закон сейчас не предполагает блокировку, он предполагает административный штраф.

Но вы понимаете, что если мы зайдем в тупик, то на законодательном уровне у нас есть все возможности, чтобы этот вопрос урегулировать.

Если государство видит, что какая-то иностранная компания не соблюдает российское законодательство последовательно и системно, то государство вносит изменения в закон, и за неисполнение российских законов возможно более суровое наказание — такое, как блокировка», — цитирует слова Субботина «Интерфакс».

«Мы же ведем речь о детской порнографии, суицидах, наркотиках, азартных играх, продаже алкоголя. Мы говорим об экстремизме и терроризме. Именно эта информация у нас запрещена. И именно ее мы хотим, чтобы Google фильтровал», — добавил замглавы Роскомнадзора.

Речь идет о 149 Федеральном законе «Об информации». Согласно ему, все поисковые системы, действующие на территории России, обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией, внесенные в так называемый «черный список». Для этого требуется подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС). Ранее к ФГИС подключились другие популярные поисковики, в том числе «Яндекс» , «Спутник» и Mail.Ru

Google же так и не выполнил требования Роскомнадзора, за что был оштрафован на «минимальные» полмиллиона рублей, так как существующая статья предусматривает лишь административную ответственность и штраф в размере от 500 до 700 тыс. руб.

Кроме того, Субботин пообещал провести повторную проверку Google в ближайшее время, чтобы проверить, привела ли техкомпания свою деятельность в соответствие с российскими законами. В случае, если нарушения не будут устранены, поисковик будет оштрафован уже на 700 тыс. руб.

«Далее мы будем повторно проводить проверку подключения компании Google к ФГИС. И дальше будет рассматриваться вопрос о вынесении более высокого штрафа согласно КоАП. Мы сейчас прошлись по минимальной границе штрафа, дальше, в случае повторного нарушения, будем идти по максимальной границе — 700 тысяч», — пояснил Субботин.

По словам юриста правозащитной организации «Агора» Дамира Гайнутдинова, Роскомнадзор ведет себя «как разбойник с большой дороги».

«Мы получили лишнее подтверждение, что с Роскомнадзором нельзя ни о чем договариваться, нельзя вести переговоры. Так что не надо питать иллюзий», — считает собеседник «Газеты.Ru».

Как отметил Гайнутдинов, если РКН все же решит внести изменения в законодательство, то это не займет много времени.

«Согласование с профильными ведомствами, три чтения в Госдуме, одобрение Совета Федерации и подпись президента. Можно в неделю уложиться», — отметил юрист.

В конце ноября Роскомнадзор возбудил административное дело против Google за невыполнение российских законов. По словам Вадима Субботина, при составлении протокола присутствовали и представители Google.

«Пока что представители Google дали свои возражения на протокол. Они возразили, сказали, что они не нарушают нормы закона. Но в декабре, когда это дело будет рассмотрено, тогда мы сможем подойти более детально к этому вопросу. Тогда и будет принято окончательное решение по наложению штрафа», — заявил тогда замглавы ведомства.

Накануне стало известно, что до конца текущего года Роскомнадзор проведет проверку в отношении социальной сети Facebook и блог-платформы Twitter, но уже по другому поводу — на предмет соблюдения законодательства о локализации баз данных на территории России. Об этом журналистам рассказал руководитель Роскомнадзора Александр Жаров

«Мы совершенно точно проведем проверку по Facebook и Twitter. В 20-х числах [декабря — «Газета.Ru»] сделаем все. Проверим по локализации баз данных на территории Российской Федерации», — сообщил Жаров.

О планах по проверке Facebook и Twitter Роскомнадзором было известно еще в начале 2018 года. Тогда представители ведомства намеревались провести надзорные мероприятия, включающие в себя анализ деятельности этих платформ по обработке персональных данных российских пользователей.