Google опубликовал видео с итогами года

Представители компании Google обработали наиболее популярные запросы, которые оставляли российские пользователи поисковика в 2018 году. Результаты объединили в ролик "Год в поиске".

"В этом году больше всего искали то, что помогало нам быть вместе", — отмечают авторы видео. В рейтинг Google вошли "Никольская" (московская улица, по которой гуляли иностранцы, приехавшие на Чемпионат мира по футболу), матч "Россия — Хорватия", "цвета настроения" и "скибиди челлендж"

В первой пятерке наиболее быстрорастущих запросов оказались бой Хабиба Нурмагомедова Конором МакГрегором , выборы президента России, зимние Олимпийские игры, Чемпионат мира по футболу, Кемерово.

Людьми, которых россияне чаще всего искали с помощью Google, оказались Нурмагомедов, супруга принца Гарри Меган Маркл, Настя Рыбка, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и Павел Грудинин.