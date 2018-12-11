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Sun: Facebook отказался от секса 

RT на русском 39 минут назад
Фото: Reuters
В Facebook ввели новые изменения в правила пользования, в соответствии с которыми запрещено употреблять лексику, имеющую сексуальный подтекст, и намекать на предложения сексуального характера. Как пишет The Sun, интернет-пользователи возмущены и опасаются, что теперь в этой социальной сети нельзя даже заявить о своей гомосексуальности.
«Новая политика Facebook по общению на тему секса может вас распалить и взволновать, но по совсем иной причине», — пишет The Sun.
В социальной сети теперь запрещено употреблять «сексуальный сленг», а также намекать на какие-либо «сексуальные роли, позы или фетишистские сценарии».
Как пишет автор статьи, теперь там нельзя даже просто написать что-то вроде «хочу сегодня хорошо провести время». При этом обновили правила ещё 15 октября, но заметили пользователи это только сейчас. Многие считают, что в своём решении Facebook зашёл слишком далеко, называют это шаг «пугающим».
Например, по словам интернет-пользователей, получается, что теперь заявить о своей сексуальной ориентации будет нарушением правил. Впрочем, официальные представители компании заявляют, что говорить о своих сексуальных предпочтениях всё же можно. Там отмечают, что, чтобы действие считалось домогательством, в нём должно быть предложение вступить в половой акт.
В Facebook мотивируют этот запрет тем, что соцсеть используют люди разного возраста и разных культур. И в дальнейшем там планируют менять правила в зависимости от того, какую обратную связь получат от пользователей, пишет The Sun.
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